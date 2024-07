Caputo afirmó que reducirá el impuesto PAÍS del 17,5% al 7,5% en septiembre

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que reducirá el impuesto PAÍS del 17,5% al 7,5% en septiembre, tal como había prometido semanas atrás previo a la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal.

"En septiembre lo bajamos al 7,5%. Eso va a tener un impacto en inflación clarísimo. El oficial se mantendrá igual. El impuesto PAIS es muy dañino", dijo el titular del Palacio de Hacienda en diálogo con Radio Mitre.

Hacia fin de año, por otra parte, se quitará por completo, de acuerdo a lo expuesto en el proyecto de presupuesto 2025. Se trata de un tributo que grava ciertas operaciones en moneda extranjera, y tiene un plazo limitado a cinco períodos fiscales a partir de su implementación, ocurrida a fines de 2019.

Dicha reducción del impuesto significa retrotraerlo a los niveles previos a la llegada del Gobierno de Javier Milei, cuando la alícuota ya era del 7,5%.

El 3 de mayo de 2024 se incorporaron al impuesto PAIS el giro de utilidades y dividendos, la repatriación de inversiones y la suscripción del Bopreal para estas dos situaciones anteriores. En todos los casos, la alícuota ascendió al 17,5%.

Cabe señalar que la reducción y posterior baja del tributo no implica precisamente una quita del cepo cambiario. "No se puede poner una fecha porque, inevitablemente, los actores van a especular, eso le va a jugar en contra al país y hará que no podamos salir del cepo. Por eso la decisión es ir haciéndolo como lo estamos haciendo, con un programa fiscal fuerte, con un programa monetario fuerte e ir levantando capas de a poco", señaló el Ministro de Economía.

Por otra parte, Caputo indicó que espera una inflación por debajo del 5% para junio y estimó que "la núcleo debería empezar con 3".

El dato oficial de la medición del Indec se conocerá este viernes.

"Están dadas las condiciones para que la recuperación se acelere", afirmó.

