Milei: "Luis Caputo es el mejor ministro de la historia argentina"

El presidente Javier Milei expresó este miércoles por la tarde la confianza que tiene en los resultados que dejará su gestión y, al respecto, vaticinó que una vez que concluya su mandato en la Casa Rosada sus conferencias van a tener un caché más "caro".

"Asumo que van a estar un poco más caras mis conferencias, en especial después de que hayamos sacado adelante a la Argentina", manifestó.

Así se expresó en una conferencia de prensa en la sede de la Bolsa de Comercio, a la que visitó en en virtud de los 170 años de la institución.

"Aparte saben que estoy comprometido fuertemente con eso porque renuncié a mi jubilación de privilegio", dijo para reforzar su expectativa de que dejará un buen legado en el país.

Y completó: "Así que más vale que haga la cosas bien porque si no, después, me va a ir mal en la post presidencia", indicó.

Milei halagó a Caputo: lo consideró el mejor de toda la historia

Por otra parte, se deshizo en elogios hacia Luis Caputo, a quien definió como “un gigante” por haber reducido la tasa de inflación y como "el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina”.

También advirtió que “si los degenerados fiscales" del Congreso “quieren pasar leyes que vayan contra el equilibrio presupuestario”, las va a “vetar a todas”.

“El ministro Luis Caputo es el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Lo que está haciendo junto a Pablo Quirno (secretario de Finanzas) y con Santiago Bausili (presidente del Banco Central) es una tarea enorme, monumental y sólo la historia podrá dar cuenta del trabajo fabuloso que está haciendo”, remarcó.

Minutos después, volvió a ponderar la tarea de Caputo en la reducción de la tasa inflacionaria, al recordar que cuando tomó las riendas del país el 10 de diciembre pasado "la inflación corría al 1% diario y se encaminaba al 17.000% anualizado si el Gobierno no aplicaba un ajuste fiscal".

“Nosotros mostrábamos que esa tasa de inflación, si había convalidación monetaria podía legar a niveles de 15.000% que tenia que ver con los niveles de emisión y el descalabro que había adentro del Banco Central”, sostuvo Milei, quien tomó la palabra seguidamente del anfitrión, el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi.

“Cuando toman la inflación mayorista del mes de diciembre fue el 54%. Si no hubiéramos hecho el ajuste fiscal, la inflación efectivamente habría sido del 17.000%”, relató.

En este orden de ideas, Milei destacó que con el último dato mayorista, la inflación ya es “del 50%”.

“Es decir que el gigante que está acá adelante llevó la iflación del 17.000 al 50%. Miren si no es un gigante”, elogió Milei mirando a Caputo, quien estaba sentado en primera fila junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la canciller Diana Mondino.

Seguidamente, el mandatario recordó que además de la promesa original de bajar la inflación, él había asumido con el mandato de “terminar con la inseguridad”.

“¡Vaya que la ministra Patricia Bullrich está haciendo un trabajo enorme, sublime, monumental porque está poniendo a los delincuentes en la cárcel”, clamó Milei, en medio de una ovación.

También aprovechó para defender a su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien quedó en el centro de la polémica por el escándalo de los alimentos no distribuidos por su cartera.

“Un derivado del ajuste que hicimos es que a la pobre ministra de Capital Humano le pegan por todos lados porque está descubriendo choreos por todos lados y entonces como está denunciando a todos los chorros, le pegan por todos lados. Pero digamos, estamos yendo por la corrupción”, aseveró.

En tanto, el jefe de Estado expresó la confianza total que tiene en los resultados que dejará su gestión gubernamental y al respecto vaticinó que una vez que concluya su mandato en la Casa Rosada sus conferencias van a tener un caché más alto.

“Así que más vale que haga la cosas bien porque sino después me va a ir mal en la post presidencia”, indicó.

En otro pasaje de su discurso, Milei sorprendió al ensalzar las cualidades del personaje ficticio del Zorro, a quien catalogó como un “verdadero héroe” de tipo “anarcocapitalista”.

“El Zorro es un verdadero héroe. Es anarco capitalista. Es un anarquista de mercado y es demonizado. Seguramente que si estuvieran los medios de comunicación ensobrados por el Capitán Monasterio (el Zorro) sería un terrible delincuente”, señaló.

Para Milei, “el Zorro no defendía solamente la propiedad privada sino además el bienestar de los que vivían en la ciudad porque básicamente los cuidaba”.

“No solo eso. Se peleaba con el Capitán Monasterio y los demás que le cobraban impuestos. Un héroe total, un personaje fabuloso”, cerró.

Más adelante, el presidente embistió contra la corriente keynesiana de pensamiento económico por considerar que es proclive al déficit fiscal y que “viola la restricción del presupuesto”.

“Cuando ustedes tienen un keynesiano, ¿qué va a querer hacer? Y…hacer déficit fiscal, si es magia. Claro, viola la restricción del presupuesto”, apuntó.

En esta línea, Milei cuestionó la definición keynesiana de la inflación como “suba generalizada de precios” porque si “se piensa esos términos no va a faltar el cavernícola que quiera arreglar el problema controlando precios”.

"Hay un pequeño detalle de que viola el derecho de propiedad y eso hace que la oferta se retire y genere consecuentemente la escasez", analizó.

En su afán de cuestionar toda la teoría económica heterodoxa, el mandatario puso en tela de juicio el concepto de “pass through”, que es el traslado de la devaluación a los precios, lo que consideró “una tontería del tamaño de una casa”.

A su criterio, en el país “había que cortar con la emisión monetaria” e ir al déficit cero, un objetivo que estaba planteado que se completara a lo largo del 2024 pero que se pudo realizar en el primer mes de Gobierno.

“El equipo de Toto (Caputo) tiró todo lo que había que tirar para que lo pudiéramos lograr. Hay algo muy interesante y vale la pena que lo sepan. Decidimos cortar la obra pública de cuajo, decidimos cortar las transferencias discrecionales a provincias de cuajo, decidimos borrar a los intermediarios de la pobreza, con lo cual con el mismo dinero la gente estaba mucho mejor porque bajaba el costo de transacción, o sea el choreo”, enumeró Milei sobre las primeras medidas de su Gobierno.

Sobre ésta última medida, explicó que “fue una acción coordinada entre la ministra Bullrich, la ministra Pettovello y el ministro (Guillermo) Ferraro que estaba a cargo de Infraestructura”.

“Una de la cosas que hicimos fue quitar la prestación del plan social. Cuando hicimos eso nos dijeron de todo. La cantidad de cosas que le dijeron a la ministro Petovello fueron enormes. Pero eso tenia un motivo. Los beneficiarios de planes sociales cobran en una tarjeta. Pero había una trampa. Cuando necesitan que le verifiquen que habían tenido que trabajar. Y ahí era que perdían la mitad del plan social (a manos de las organizaciones sociales intermediarias”, analizó Milei.

“Dijimos transitoriamente se quitaba la contraprestación. (Los beneficiarios) no tenían que ir a firmar. Al no necesitar la firma se duplicaron los ingresos. Naturalmente a los tres días el señor (Eduardo) Belliboni nos amenazaba con una marcha de 50 mil personas. Ahí pusimos en marcha la nueva doctrina de seguridad y el que cortaba la calle no iba a cobrar e iba a tener consecuencias”, destacó el líder de La Libertad Avanza.

“Entonces se quedaron sin poder de fuego. Pusimos en la calle 12 mil efectivos y terminaron yendo 3 mil (manifestantes)”, aseguró.

“Empezamos a dar esa batalla donde tenemos éxitos rutilantes como cuando las fuerza federales ingresaron en Santa Fe e hicieron bajar la tasa de homicidios en un 70%. Es decir, logros, no palabras, logros”, enfatizó.

Sobre los referentes de las organizaciones sociales, Milei señaló que “todos estos estafadores que están ahora paseando por la Justicia y que van a pagar las consecuencias de haber robado el pan a los más vulnerables”.

En otro pasaje, explicó que las turbulencias de mercado de las semanas previas empezaron cuando “los degenerados fiscales” del Congreso empezaron “a hacer de las suyas a lo loco”.

Pero advirtió: “Si los degenerados fiscales quieren pasar leyes que vayan contra el equilibrio presupuestario, ¿saben que? Las voy a vetar todas. No voy a entregar el resultado fiscal”.

Para Milei, "la economía empieza a mostrar signos de recuperación" y puso como ejemplo que “desde hace más de dos meses los salarios reales en el sector privado están subiendo”.

“En el corto plazo vamos a tener una recuperación de la demanda y vamos a empezar a salir”, finalizó.

Por último, Milei elogió a Francos por haber colaborado decisivamente en la aprobación de la ley Bases siendo que La Libertad Avanza se encuentra en minoría en ambas cámaras.

“Logramos pasar la Ley Bases con solamente el 15% de los diputados y el 10% de los senadores. Logramos pasar la reforma estructural más grande la historia argentina porque es cinco veces más grande que la reforma que hizo Menem y lo hicimos con la menor cantidad de legisladores de la historia. Gracias Guillermo Francos”, culminó.

Informe de Mauricio Conti.