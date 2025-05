Melody Luz confirmó su romance con Santiago del Azar

Melody Luz, expareja de Alex Caniggia, decidió abrirse sobre su nueva relación con Santiago del Azar, a quien conoció en el reality "Hotel de Famosos". La bailarina, cansada de las críticas que recibió por haber iniciado una relación poco tiempo después de su separación, hizo una declaración contundente en redes sociales.

En una reciente entrevista en el programa Intrusos, Melody explicó que su relación con Caniggia finalizó porque "se terminó el amor" y añadió que fue una "sumatoria de cosas" que llevó a la ruptura. La artista se mostró reacia a profundizar en los detalles, pero sí afirmó: "Hubo diferencias que con el tiempo se notaron cada vez más".

Con la presión de los comentarios negativos sobre su nueva vida, la bailarina expresó su hastío: "Es realmente hermoso tener a tu bebé recién nacida en brazos y recibir mensajes de odio". Su respuesta a los detractores fue clara: "Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz. Santiago me hace feliz y al que no le guste, que se busque otro lugar".

Minutos después, compartió en sus redes una foto provocativa de su nuevo amor, en la que bromeó: "Por lo menos díganme provecho hermana". Esta imagen más íntima se suma a su manifiesto de libertad y decisión sobre su vida personal.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/