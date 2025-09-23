En vivo

Retenciones: "SanCor" quedó descolocada

   

23/09/2025 | 14:35Redacción Cadena 3

FOTO: Martín Llaryora, gobernador de Córdoba y Maximiliano Pullaro, su par de Santa Fe

  1.

    Audio. Retenciones: "SanCor" quedó descolocada

    Ahora país

    Episodios

Adrián Simioni Por Adrián Simioni

Cuando digo "SanCor" no me refiero a Santa Fe sino a Santa Fe Córdoba, que quedaron descolocadas con las retenciones.  

La reciente eliminación temporal de las retenciones a la soja, maíz y otros granos genera un debate en torno a su impacto en la economía, especialmente en las provincias de Santa Fe y Córdoba. Ayer, la soja en Rosario subió un 13%, pero hoy el dólar mayorista se reduce casi un 10%. Esto plantea la pregunta sobre cómo afectará realmente esta medida a los productores. 

Los efectos de la eliminación de retenciones todavía no están completamente claros. Por un lado, los productores cobran menos retenciones, pero el valor del dólar también disminuye. Esto podría resultar en un poder de compra reducido para el campo, aunque, a su vez, podría mejorar el costo de importación de insumos y maquinaria.

Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, PuLLaro y Llaryora, junto a Schiaretti, han calificado la medida como electoralista, argumentando que su duración es limitada. Sin embargo, este enfoque parece superficial, ya que han reclamado por cambios en las retenciones durante mucho tiempo. Un gobierno en su lugar podría haber tomado decisiones similares independientemente de las elecciones.

La trayectoria del gobierno nacional en la eliminación de retenciones para productos regionales no puede ser ignorada. Un mes sin retenciones beneficia a las provincias que deben pagar impuestos, como Santa Fe y Córdoba, que son pagadoras netas y se ven perjudicadas por la coparticipación.

Se estima que entre 1.200 y 1.800 millones de dólares podrían quedar en las economías de estas provincias, lo que representa una oportunidad significativa. Este dinero podría utilizarse para mejorar la infraestructura y la producción local, beneficiando a la economía en general.

Además, el aumento en el precio de la soja podría incrementar la recaudación de ingresos brutos en estas provincias. Sería prudente que los gobernadores consideraran una reducción temporal de impuestos, no solo para el campo, sino para otros sectores, para maximizar el beneficio de esta medida.

La situación actual también ofrece una oportunidad para que el gobierno de mi ley reconsidere su estrategia económica y política. La posibilidad de dialogar con diversos sectores podría ser clave para lograr una estabilidad en el país. Es un momento crucial que requiere acción y colaboración de todos los actores políticos.

