Adrián Simioni

¡Recórcholis! Un político que advierte: "Ojo, si me votan voy a cumplir lo que prometo"

El país extravagante no para. Ahora, después de décadas de políticos prometiendo cosas bonitas que después no cumplen o, peor, que intentan cumplir pero empeorando mil veces lo que querían mejorar, aparece algo nuevo. Un político que les advierte a los votantes que va a hacer cosas feas y que, además, les dice: “Ojo que, si me votan, voy a cumplir lo que digo”.

Las declaraciones han corrido por cuenta de Darío Epstein, un economista de larga carrera, que integró el gobierno de Carlos Menem y hoy es uno de los tres principales asesores económicos de Javier Milei, el candidato a presidente más votado en las Paso. Ayer dijo que la prioridad en un eventual gobierno de Milei va a ser bajar en 5 puntos del PBI el gasto público. Es un montón. Equivale a no pagar las jubilaciones, las pensiones, la AUH y todo lo que paga la Anses durante 8 de los 12 meses de un año. No es que estén pensando en cortar jubilaciones. Nosotros usamos eso para comparar, para tener una idea de qué tipo de ajuste estamos hablando.

Y a ese ajuste de 5 puntos, dijo Epstein, el equipo de Milei quiere hacerlo de golpe, de entrada, para cortar de cuajo el déficit fiscal, la emisión de pesos para cubrirlo y, por ende, para terminar con la inflación.

Lo interesante es que Epstein le agregó esta advertencia: "Si nos votás, preparáte, porque vamos a tener que hacer un esfuerzo todos, pero al final del túnel hay luz".

Para que no queden dudas, agregó: “No estamos diciendo ‘señores, vótennos porque en lugar de polenta van a comer asado’, estamos diciendo ‘venimos a bajar el gasto público’, que no va a ser fácil, va a ser duro. Estamos prometiendo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, y que vamos a ordenar todo, que creemos en la meritocracia y queremos que la gente que trabaja tenga oportunidades, crezca y haya movilidad social”, agregó Epstein.

Es raro. Porque los politólogos consideran a Milei un populista y lo comparan a Carlos Menem. Pero estos principios son todo lo contrario al populismo. De hecho, es exactamente lo contrario a aquello que dijo Menem cuando ya había privatizado e instaurado la convertibilidad: “Si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie”.

¿Por qué la gente votaría a alguien que te promete ajuste y que además te advierte que va a cumplir esa promesa? No lo sé. Pero tengo una sospecha. Los votantes de Milei son del sector privado. Empleados, empresarios, cuentapropistas, monotributistas que están hartos de cargar el ellos con el brutal desajuste del Estado, de sus burócratas y de sus empleados. Por eso Milei habla de ajustar el Conicet, una caja negra donde hay científicos y “científicos”. O de regalarles Aerolíneas Argentinas a sus empleados para que ellos decidan si se ajustan o si quiebran.

Lo cierto es que esto es inédito en la política argentina. Unos tipos que te prometen austeridad y ajuste ya es raro. Pero que encima te diga que si lo votás después no chilles es lo más extraño que vimos hasta ahora.