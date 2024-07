Mensaje de Caputo al campo: Ahora vamos a ver cuántos dólares son 10 quintales

FOTO: Sergio Iraeta, el remplazo del ahora ex secretario de Agricultura, Fernando Vilella.

Adrián Simioni

Novedad del día. Reemplazan por decreto al hasta ahora secretario de Agricultura de Milei, Fernando Vilella, por otro señor que se llama Sergio Iraeta. Además, la secretaría, a la que Vilella le había hecho cambiar el nombre a Bioeconomía, volverá a ser la vieja Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Parece nada. Pero los dos cambios tienen un significado.

Vilella había llegado a ese lugar de la mano del exjefe de Gabinete, Nicolás Posse. Era un vestigio. Nunca nadie le había prestado mucha atención.

Vilella dependía del ministro Toto Caputo pero no era un hombre de él así que no defendía mucho su política que hoy incluye dólar barato y altas retenciones, todo lo que el gobierno le sigue exigiendo al agro.

Y para el agro era un académico (exdecano de Agrarias de la Fuba) con buenas intenciones pero utópico. Incluso peligroso, porque impulsaba la Agenda 2030 muy hegemonizada por el ambientalismo mundial que significa una amenaza seria para agricultores y ganaderos de todo el mundo.

O sea que Vilella no le servía a nadie. Y encima era un muñeco mudo entre el campo y Caputo, con quien hasta ahora Caputo no habló mucho, en parte porque ha estado hasta las manos atajando la híper y en parte porque no ha tenido ninguna buena noticia que darle al campo.

Esto se está terminando. De hecho, Nicolás del Pino, presidente de la Sociedad Rural, se juntó el viernes con Caputo. Del Pino también fue a firmar el pacto de Milei.

Y ahora en lugar de Vilella asumirá como secretario de Agricultura Sergio Iraeta, no sólo un abogado experto con posgrados en temas agroganaderos sino él mismo un empresario ganadero. Hombre muy, muy cercano (son incluso cuñados) a Juan Pazo, número dos de Caputo en Economía. Iraeta será Caputo.

O sea: por un lado, chau agenda 2030 y a cualquier riesgo de ser furgones de cola del grinpicismo global.

Por el otro: ahora ya no hay ningún “funcionario biombo” entre Caputo y las organizaciones del agro y el campo en sí. Que tienen una agenda demasiado cargada para seguir ignorándola. Entre el efecto del cepo y las retenciones, en los últimos 20 años los sojeros han recibido apenas entre el 35 y el 60 por ciento de los dólares que reciben los sojeros de Brasil, Bolivia o Paraguay. A la diferencia se la comió el Estado. Y acorde con eso Argentina ha ido perdiendo su peso como productor de granos. Hay que cambiarlo. Y el primer paso es empezar a discutir cara a cara cuántos pares son tres botines o, para este caso, cuántos dólares van a ser 10 quintales en la Argentina.