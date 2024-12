Murió uno de los actores de "Toy Boy" y "Vis a Vis" a los 37 años

José de la Torre es un actor español que se hizo popular mundialmente por su participación en la serie “Toy Boy”, que en su momento hizo furor en Netflix.

Aunque también estuvo en otras reconocidas producciones como “Vis a vis: el oasis”, “Amar es para siempre” y “Servir y proteger”.

Lamentablemente, hace pocos meses le diagnosticaron una grave enfermedad -de la que no trascendieron detalles- y a los 37 años sus familiares, amigos y fanáticos lamentan la muerte de este joven actor nacido en Andalucía.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El velatorio se realizará este viernes 6 de diciembre en Montilla, donde será incinerado, tras una misa íntima en la parroquia San Francisco Solano, también conocida como Iglesia del Santo.

Su participación en “Toy Boy”

En “Toy Boy” interpretó a uno de los strippers que se ganaban la vida bailando de manera sensual para los grupos de mujeres que iban a verlos.

En la serie de Netflix, José de la Torre actuó junto a Jesús Mosquera, Cristina Castaño, María Pedraza y Carlo Costanzia Jr, entre otros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Desde muy pequeño encontré refugio en el cine. Pero no tanto en la interpretación, al menos al principio. Era un niño que no paraba de ver películas, simplemente para entretenerme y eso me atrapó y sembró en mí la semilla que más tarde se convertiría en el deseo de querer dedicarme a ello", había asegurado el actor en una entrevista a un diario español.