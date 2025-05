Ratner tildó de “alcahuetes” a los municipales que no se sumaron al paro

En medio del paro de empleados municipales que se desarrolla este martes en Rosario, el secretario general del sindicato, Antonio Ratner, arremetió contra los trabajadores que decidieron no adherirse a la medida de fuerza. Durante un acto gremial, utilizó un tono encendido para cuestionar a quienes mantuvieron la actividad habitual.

"No me voy a quedar con las ganas. Los alcahuetes, los alcahuetes, los que van allá y por una promesa de categoría o pase a planta se someten a las presiones del intendente. No hay peor cosa que llegar a sus casas, mirar a su familia, a sus hijos y decir: yo vengo a trabajar cuando los otros están peleando por mí", expresó Ratner, visiblemente molesto.

El dirigente pidió mayor unidad en la lucha y apuntó contra lo que considera una fractura interna en el cuerpo de trabajadores. "A esos, que recapaciten y que la próxima estén todos y estemos todos juntos luchando por el sueldo de todos los trabajadores", agregó.

Las declaraciones fueron publicadas en la red social X (ex Twitter) por el concejal de Pro-Unidos, Carlos Cardozo, quien cuestionó los dichos del dirigente gremial.