Infancia, delito y castigo: el complejo debate sobre la edad de imputabilidad

Uno de los debates más sensibles y polarizantes de la agenda del país en estos días es la edad de imputabilidad penal. Diputados consiguió el dictamen en comisión para tratar un proyecto de ley que reduce de 16 a 14 años la edad en la que un menor puede ser penalmente responsable.

Al respecto, el padre Munir Bracco, vicario de la comunidad de la Iglesia Católica en Córdoba, una voz con fuerte presencia en los barrios y en contacto directo con las realidades más vulnerables explicó a Cadena 3 que "bajar la edad no resuelve nada si no hay políticas públicas preventivas”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su planteo se centra en la necesidad de mirar las causas que llevan a un niño o adolescente a delinquir: la pobreza, la droga, el abandono familiar, la falta de educación y contención. “Nos preguntamos qué hacer con un menor que delinque, pero no nos preguntamos qué le ofrecimos antes como sociedad”, señaló.

El proyecto que conisguió dictamen en Diputados plantea la imputabilidad a partir de los 14 años, con la intención declarada de reinsertar y reeducar al joven en conflicto con la ley. Pero esa intención choca con la cruda realidad: no existen instituciones ni personal capacitado para albergar y reeducar a esa cantidad de chicos. Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente?.

Europa como espejo (pero con diferencias)

En Europa la edad media de imputabilidad también ronda los 14 años, pero hay una diferencia clave: el presupuesto y la infraestructura del Estado para acompañar al menor. En Suiza, por ejemplo, la edad de imputabilidad es de 7 años, pero el nivel de contención social es tal que no puede compararse con la realidad argentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En varios países europeos, cuando un niño delinque como consecuencia directa del abandono o permisividad de su familia, se retira la patria potestad. Es el Estado quien asume el rol protector y formador.

La infancia, en debate

Uno de los puntos más fuertes para reflexionar en este escenario es qué es lo que define a un niño. Desde la pediatría: un niño es alguien que tiene adultos que le enseñan la ley, que juega y aprende, y que cree que algunas cosas son para siempre. “Un chico que vende droga, que mata, que roba, no está en condiciones de ser considerado un niño en esos términos. Pero eso no significa que debamos castigarlo como a un adulto”, sostuvo el Dr. Enrique Orschanski en Cadena 3.

Si un niño que delinque ya es víctima de un entorno hostil, de la falta de políticas de cuidado y prevención, ¿la solución es privarlo además de su libertad?

“Lo que no le dimos antes, ¿se lo va a dar la cárcel?”, se preguntó Munir. Y lo respondió de manera tajante: “No. Lo va a dañar más”.

Justicia o venganza

¿Buscamos justicia o culpables? El dolor de las víctimas no puede ser minimizado. El testimonio de la hermana de una persona asesinada por un grupo donde había un menor fue elocuente. Según contó el padre Munir, la mujer que es psicóloga de profesión aseguró querer justicia, pero bajar la edad de imputabilidad no es la solución. Ella, reclamó no una medida punitiva sino una política integral.

"Este tema no lo resuelve solo la política", dijo el padre Munir. "Nos interpela a todos: docentes, profesionales, dirigentes, familias. Porque lo que está en juego no es solo cómo castigamos a un menor que delinque, sino qué país queremos construir para que no tenga que delinquir", agregó.

Detrás de cada número, cada delito y cada titular, hay un niño, una historia, y una sociedad que debe decidir cómo acompañar, prevenir y, sobre todo, cuidar.