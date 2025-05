El Gobierno busca dictaminar la baja de edad de imputabilidad la próxima semana

El próximo martes, se llevará a cabo una reunión del plenario de comisiones que integran Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes, y Justicia. El objetivo de este encuentro es elaborar un dictamen que proponga la reducción de la edad de imputabilidad a 13 años, centrado en condenar a menores de edad por delitos graves.

Tras varias reuniones que fueron suspendidas, una debido a los feriados de Pascuas, otra por el fallecimiento del Papa Francisco, y una tercera por el temor a no alcanzar el quórum debido al feriado del 1 de mayo, finalmente se concretará esta nueva reunión.

En junio de 2024, el Gobierno presentó un proyecto de ley para reformar el Régimen Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años. Esta iniciativa fue promovida por los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con la intención de “terminar con la impunidad” y establecer que “el que las hace, las paga”, según manifestaron en declaraciones oficiales.

Entre los principales puntos del proyecto se establece que los menores de 13 años no serán punibles. Sin embargo, los adolescentes de entre 13 y 18 años podrán ser imputados por delitos tipificados en el Código Penal. Además, se prevé sancionar a los adultos que actúen como instigadores de estos delitos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las penas para los adolescentes imputados podrían llegar hasta 20 años de prisión. El proyecto contempla que estos jóvenes sean alojados en "establecimientos especiales" o en "secciones separadas" dentro de los complejos penitenciarios, donde contarán con personal especializado y programas de reintegración social.

Asimismo, se propone modificar artículos de la Ley N° 22.278, que regula el régimen penal de menores, para adaptarlos a las nuevas disposiciones. Sin embargo, esta propuesta generó críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y especialistas en infancia, quienes argumentan que bajar la edad de imputabilidad contradice la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normativas internacionales.

También advierten que esta medida podría incrementar la criminalización de la juventud sin abordar las causas estructurales de la delincuencia juvenil.

El proyecto del Gobierno busca endurecer el régimen penal juvenil al permitir la imputación de adolescentes desde los 13 años, con penas significativas y un régimen de detención específico. No obstante, enfrenta un debate parlamentario activo y críticas desde diversos sectores de la sociedad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La vicepresidenta de la comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, Marcela Campagnolli, habló con Cadena 3 y detalló que el nuevo régimen penal juvenil propuesto busca establecer un sistema con jueces, fiscales y defensores especializados en la minoridad, así como un equipo interdisciplinario que incluya un supervisor.

Este supervisor tendrá un rol fundamental, ya que se encargará de supervisar a los menores que cometan delitos con penas de hasta 10 años, quienes no serán detenidos. En cambio, se implementarán medidas socioeducativas.

"Ese menor podrá hacer trabajo comunitario, tendrá un supervisor que controle, que termine sus estudios primarios o secundarios en el estado que esté", explicó Campagnolli.

El supervisor no podrá tener más de 30 chicos a su cargo, garantizando así un seguimiento adecuado. Además, se contempla la justicia restaurativa, permitiendo que el menor pueda reparar el daño causado, en lugar de ser encarcelado.

El régimen penal juvenil también asegura "garantías procesales" para los menores, con la intención de que la respuesta no siempre sea la cárcel. Para delitos de hasta 20 años, sí se contempla la posibilidad de encarcelamiento. Sin embargo, se plantea una preocupación sobre la infraestructura existente para llevar a cabo este plan.

"Si no hay plata, si hoy no hay institutos de menores que puedan abarcar a todos los menores que quieren meter presos, es un problema", advierte Campagnolli. Se enfatizó que los menores no deben estar en penales que no sean exclusivos para ellos, asegurando así su bienestar y desarrollo.

El proyecto, impulsado por Patricia Bullrich, generó un debate en el Congreso. Aunque algunos sectores, incluidos miembros del kirchnerismo, están abiertos a discutir un régimen penal juvenil, se oponen a la baja de la edad de imputabilidad. "Es posible que ellos obtengan un dictamen de minoría o firmen el de mayoría con una disidencia", concluyó Campagnolli, subrayando la importancia de llegar a un consenso en esta temática.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Guillermo López.