Los principales estrenos en plataformas digitales este fin de semana

FOTO: Las maldiciones, uno de los estrenos destacados de Netflix.

Por Susana Manzelli

Netflix

Las muertas

Clásico de la literatura mexicana del libro homónimo de Jorge Ibargüengoitia y bajo la dirección del cineasta Luis Estrada.

La serie narra el caso real de “Las Poquianchis”, una red familiar de mujeres que no solo tenían a cargo varios de los prostíbulos de la época, sino que acabaron encubriendo la muerte y asesinatos de varias de las mujeres explotadas en sus establecimientos, siendo esta una de las tragedias más recordadas de la historia de México.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Son seis capítulos que ponen el foco en las hermanas Arcangela y Serafina Balardo, que lograron levantar, en la década del sesenta una poderosa red de burdeles en México.

Una mirada del universo oscuro y perturbador sobre el ascenso y caída de las hermanas.

Las maldiciones

Protagonizada por Leonardo Sbaraglia, llega este thriller político y drama familiar basado en la novela homónima de Claudia Piñeiro y creada por Daniel Burman.

La historia se centra en un gobernador de una provincia del norte argentino que se encuentra en una encrucijada. Justo se está debatiendo una ley crucial relacionada con la explotación del litio, su hija es secuestrada por uno de sus hombres de confianza.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El secuestro lo obliga a elegir entre su poder político y el amor por su familia, desnudando intrigas, secretos y mentiras que se esconden en la alta esfera política.

El elenco se completa con Gustavo Bassani (Iosi), Alejandra Flechner, Mónica Antonópulos y Francesca Varela.

Participaciones especiales de Emiliano Kaczka, Nazareno Casero, César Bordón y María Ucedo.

El otro París

Romántica comedia juvenil protagonizada por Miranda Cosgrove y Pierson Fodé.

Cuenta la historia de una chica que ingresa a un programa de citas en París, el problema es que no está ubicado en Francia sino en Texas.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Entre malentendidos, desencuentros culturales y momentos incómodos, la protagonista deberá improvisar en un terreno que nunca imaginó.

HBO Max

Hipnosis: arma invisible

Vena Flex se embarca en la búsqueda de otro ser querido en esta historia de suspenso.

La película gira en torno al detective de policía Daniel Rourke, quien se enfrenta al misterio de la desaparición de su hija Minnie.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En el curso de la investigación descubre que su hija está vinculada con una serie de robos, orquestados por un hombre enigmático con la capacidad de hipnotizar a sus víctimas.

Amor de año nuevo

Comedia romántica que narra la historia de Minnie y Queen, dos personas con vidas distintas, pero unidas por un destino especial, dirigida por Nick Moore.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La película se centra en el destino entre sus caminos, creando una conexión única desde el momento de su nacimiento.

Disney +

Los mufas

Carla Quevedo y Diego Cremonesi son los protagonistas de esta nueva serie de Disney sobre la Mufa.

Un periodista se pone a investigar el mundo de los mufas, personas que tienen una condición física particular que lleva a causar daños a su alrededor.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Es una mezcla de drama, relato de suspenso y de superhéroes.

En ocho episodios breves, sus características son más cercanas a un relato de suspenso que a una comedia ligera sobre gente que causa accidentes a su paso.

Completan el elenco: Sofía Brito, Daniel Hendler, Pilar Gamboa.

Bridget Jones: Loca por él

En esta cuarta entrega de la saga, con Renée Zellweger, a Bridget la encontramos ni bien empieza la película como madre soltera, ya que su pareja Mark Darcy (Colin Firth) falleció.

La historia está inspirada en lo que vivió la escritora Helen Fielding, cuyo marido Kevin Curran murió en 2016.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Bridget pasó los 50, la realidad le pega fuerte, ingresa en el mundo de las citas virtuales y regresa a su trabajo como productora de televisión.

Esta antiheroína femenina navega entre el humor, absurdo y físico, y hace equilibrio entre la vida moderna después de los 50 y la maternidad.

Washington Black

La serie presenta la historia de un niño prodigio del siglo XIX, que se escapa de una plantación en Barbados y encuentra refugio en Canadá.

En esta producción de ocho episodios se destaca la actuación de Sterling Brown, uno de los protagonistas de “This Is Us”. Se presenta en dos líneas de tiempo que van y vienen y aportan agilidad al relato, que se desarrolla en distintos lugares del mapa.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Se cuenta que el pequeño dueño de una mente brillante crece en una plantación azucarera de Barbados.

Un hecho dramático lo lleva a huir para aparecer en un rincón de Canadá.

A lo largo de ocho episodios, vamos atravesando un viaje fantástico con drama, vaivenes vinculares y travesías, con el tema de la discriminación racial como telón de fondo.

Dos familias

Miniserie de cuatro episodios, donde una pareja recibe la terrible noticia de que el hospital donde ella dio a luz ha confundido a su hijo biológico entregándoles uno que no era suyo.

El punto de partida es bastante desgarrador, y anticipa una decisión difícil.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Los protagonistas deben lidiar con lo que parece un grave descuido por parte del hospital, pero pronto deviene en algo mucho más complejo: un thriller adictivo, cargado de giros y misterios.

A medida que la historia avanza, la serie se toma su tiempo para explorar aspectos de la maternidad, secuelas de un nacimiento prematuro, depresión posparto e incluso cuestiona temas como las nuevas masculinidades o los apegos.

Paramount +

Ojos de corazón

Cuenta la historia de un asesino suelto por Estados Unidos, que se dedica a matar parejas el día de San Valentín.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Mezcla de película de terror con comedia romántica.

Prime Video

La novia

Esta producción reúne a Robin Wright y Olivia Cooke.

La trama sigue a una mujer que parece haber alcanzado la plenitud con un esposo devoto y la adoración de su hijo Daniel (Laurie Davidson).

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Sin embargo, esa estabilidad se ve amenazada cuando Daniel presenta a su nueva pareja, una joven de origen humilde, cuya presencia desata una serie de tensiones y sospechas.

Tras una tensa presentación, comienzan las preguntas en la familia.

¿Es una trepadora o Laura es presa de la paranoia? La serie consta de seis episodios.

El relato alterna puntos de vista de las dos protagonistas, permitiendo al espectador cuestionar la veracidad de los hechos y adentrarse en la subjetividad de cada una.

LOL

Nueva temporada, misma regla: si te reís, perdés. LOL: Last One Laughing Argentina. Susana Giménez reúne a 10 comediantes de Argentina, acompañada por Darío Lopilato. El programa regresa con seis episodios.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En esta edición participan: Pachu Peña, Nazareno Mottola, Pablo Granados, Juli Savioli, Fabio Alberti, Dani La Chepi, Álex Pelao, Martín Rechimuzzi, Lucas Upstein y Marina Bellati.