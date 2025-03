Lo mejor y lo peor de los Oscar: ceremonia sobria en la que ganó el cine "indie"

Por Francisco Vidal

La 97° edición de los Premios Oscar que se celebró este domingo y que tuvo a "Anora" como gran ganadora fue la que probablemente llegó con menos expectativa para el gran público en el último tiempo: sin grandes figuras de Hollywood o megapelículas, casi que la llegada de la gala pasaba desapercibida, al menos en nuestro país.

Conan O' Brien en principio fue un acierto: debutó como conductor de una ceremonia que ya parecía desgastada y sumó mucho en las risas con sus típicos comentarios ácidos y veloces.

Más allá de que no hubo grandes momentos para el recuerdo, hubo algunas perlitas para destacar:

Lo mejor

Además de la chispa inicial de O' Brien, que se fue diluyendo a medida que avanzó la noche, uno de los mejores momentos estuvo al comienzo, cuando Ariana Grande arrancó con una versión de "Somewhere over the rainbow" para luego acoplarse junto a Cynthia Erivo, su coequiper en Wicked, quien versionó “Home” de The Wiz. Juntas cerraron con un fragmento de “Defying Gravity”.

Full performance of Ariana Grande and Cynthia Erivo at the #Oscars

Entre estatuillas, otro buen momento fue el homenaje que se le hizo a James Bond -el poder del dinero, se le hace justo cuando Amazon compra los derechos de la franquicia-. Halle Berry, que interpretó a una "chica Bond" en Muere otro día (2002), presentó el segmento. Margaret Qualley se llevó todas las miradas bailando al ritmo del tema principal de las películas. En búsqueda del público juvenil, le siguió la estrella del K-pop Lisa, de BLACKPINK, quien interpretó "Live and Let Die" de Paul McCartney, seguida por Doja Cat con "Diamonds Are Forever" y Raye con una exquisita versión de "Skyfall", originalmente de Adele.

Adam Sandler se ganó el amor de su gente en el inicio, cuando el conductor lo chicaneó por estar vestido demasiado informal, fiel a su estilo: con una camiseta y pantalones de básquet. Tras invitar a jugar un partido a los presentes, se acercó a Timothée Chalamet y volvió a bromear sobre la manera en que se pronuncia su apellido.

También valió la pena ver a Mick Jagger presentar Mejor canción -que ganó para estupor de muchos "El mal" de "Emilia Pérez"-, quien bromeó sobre su lugar ahí y el hecho de que "Bob Dylan era la primera opción".

Lo más importante de la noche puede haber sido la valoración de Sean Baker, director de "Anora", al cine independiente, que con 6 millones de dólares y un trabajo más autoral representa un espaldarazo de la industria a estas producciones frente a la tradicional premiación a lo más "oscarizable", que en este caso era "El Brutalista". Valiosa invitación de Baker -que se convirtió en la primera persona en ganar 4 premios (guión original, dirección, montaje y producción)- a que las distribuidoras ofrezcan más las películas en el mejor lugar para verlas: las salas de cine.

Lo peor

Se puede decir que en general no fue una gran ceremonia, con un inicio prometedor y varios chistes sobrios pero que sacaron una buena carcajada. Está claro que no se pide escándalo, bofetadas como la de Will Smith o una equivocación al entregar el premio mayor como ocurrió con "La la land", pero algo de chispa faltó. El año pasado John Cena apareció desnudo en el escenario, por dar un ejemplo.

En líneas generales hubo discursos medidos y poca emoción, lo que hizo que la entrega de 23 categorías se vuelva tediosa.

La compositora francesa Camille sorprendió al público al interpretar a capela un fragmento de la canción "El mal" de "Emilia Pérez" durante su discurso de aceptación del premio, lo que descolocó a muchos.

Interpretado por músicos en vivo y con la presentación de Morgan Freeman que valoró en el inicio a Gene Hackman, no muchos dejaron pasar el olvido de Alain Delon en el "In Memoriam".