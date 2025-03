Brasil hace historia con su primer Oscar de la mano de "Aún estoy aquí"

En la 97ª edición de los Premios Oscar, celebrada este domingo, la película brasileña "Aún estoy aquí" ("Ainda Estou Aqui") hizo historia al alzarse con el Oscar a la Mejor Película Internacional, marcando el primer triunfo de Brasil en esta categoría.

Un relato conmovedor y universal

Dirigida por Walter Salles, "Aún estoy aquí" aborda la desaparición de un padre de familia durante la dictadura militar brasileña (1964-1985).

La trama sigue la búsqueda incansable de su esposa por mantener su memoria, ofreciendo una mirada íntima a una época de turbulencia política y social. La actuación de Fernanda Torres en el papel principal fue aclamada por la crítica, llevándola a recibir una nominación al Oscar a la Mejor Actriz.

