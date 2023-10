Llega una avant premiere de Trolls 3 con juegos y sorpresas para los más chicos

Cadena 3 y Cines Dino ofrecerán una avant premiere exclusiva para toda la familia de "Trolls 3: se armó la banda".

La invitación a la Sala Cadena 3 es doble e incluye regalos muy especiales: por un lado un espacio de arte, maquillaje y juegos de MIPIU Espacios Múltiples.

También habrá una sorpresa gastronómica de la mano de Nube Food.

La función será el sábado 21 de octubre a las 16.30 en Cines Dino Alto Verde y las invitaciones (con capacidad limitada) se podrán retirar el viernes 20 a partir de las 9 de la mañana en la portería de la radio (General Alvear 139).

De qué trata Trolls 3

Después de dos películas de verdadera amistad y constante coqueteo, Poppy (Anna Kendrick) y Ramón (Justin Timberlake) son ahora oficialmente, y por fin, ¡una pareja! A medida que se conocen más, Poppy descubre que Ramón tiene un pasado secreto. En el pasado fue parte de su boyband favorita, BroZone, con sus cuatro hermanos: Floyd (Troye Sivan, la sensación del electropop nominado al Globo de Oro) John Dory (Eric André; Sing 2: ¡Ven y canta de nuevo!), Spruce (Daveed Diggs, ganador del Grammy; Hamilton) y Clay (Kid Cudi, ganador del Grammy; No mires arriba). BroZone se desintegró cuando Ramón apenas era un niño, y al igual que su familia, no ha vuelto a ver a sus hermanos desde entonces. Pero cuando Floyd, el hermano de Ramón, es secuestrado por sus talentos musicales por un par de unos malvados villanos pop-stars — Velvet (Amy Schumer, ganadora del Emmy; Esta chica es un desastre) y Veneer (Andrew Rannells, ganador del Grammy y nominado al Tony; The Book of Mormon) — Ramón y Poppy se embarcan en un viaje estremecedor y emocional para reunir a los otros hermanos y así rescatar a Floyd, de un destino aún peor, que el olvido de la cultura pop.