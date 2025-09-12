"Las maldiciones": Burman reveló las intimidades de la miniserie de Netflix

La miniserie "Las maldiciones", dirigida por Daniel Burman y Martín Hodara, se estrena este viernes en Netflix y promete convertirse en un fenómeno televisivo.

Con tres episodios cargados de giros de trama, riesgo y tensión psicológica, la miniserie está protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela.

En rueda de prensa, Cadena 3 dialogó con los protagonistas de la miniserie que se filmó en el norte argentino, donde la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota la sanción de una ley crucial de explotación del litio.

A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y pone en jaque la identidad de la niña. La negociación a contrarreloj desnuda la verdadera naturaleza del poder, los límites del amor y las maldiciones de la filiación.

Burman y la joven actriz Francesca Varela, uno de los grandes descubrimientos de la producción, compartieron los pormenores del rodaje y el detrás de escena de una historia que explora los límites del poder y la moralidad.

En ese marco, Burman confesó que la novela de Claudia Piñeiro, en la que se basa la serie, fue una de las pocas historias de la autora que no había leído antes de embarcarse en el proyecto. Y consultado sobre qué lo atrapó para llevarla a la pantalla, reveló que fue el tema de la "afiliación". "Es una temática que ha atravesado todo lo que he hecho en los últimos 25 años", afirmó Burman, destacando cómo la historia de lo que se transmite de padres a hijos resonó profundamente en su visión artística y lo impulsó a sumergirse en la trama.

Luego, sobre la elección del elenco y qué lo llevó a seleccionar a Francesca para el papel de Zoe, el director admitió haber quedado sorprendido por el talento que encontró en el norte argentino, especialmente en actrices que no esperaba descubrir. Sobre Francesca, fue categórico: "Cuando la vi frente a cámara, era ella, sin duda". Además, el director destacó no solo el talento innato de la joven actriz sino también el apoyo de su "maravillosa familia", un factor que consideró crucial para un desafío de esta magnitud.

Por su parte, Francesca -de tan solo 11 años- se sinceró sobre la construcción de su personaje. Confesó que, si bien la interpretación no le costó tanto, el trabajo con su coach fue fundamental. "Estuve dos veces por semana ensayando y me ayudó muchísimo tener el guión a mano todo el tiempo", relató.

Además, compartió detalles de la repercusión de su trabajo en su vida personal. Sus compañeros de colegio, sus tías y tíos, sus abuelos y hasta sus profesores le hicieron "un montón de preguntas". La anécdota que más resonó fue la de su abuelo, un fanático de Leonardo Sbaraglia, quien "casi se desmaya" al recibir un saludo del actor y ahora bromea al decir que es "su mejor amigo".

Entrevista de Geo Monteagudo.