"Las maldiciones": hoy llega a Netflix la nueva serie de Leonardo Sbaraglia

La nueva serie argentina, "Las maldiciones", es un thriller político y un drama familiar que se estrena este viernes 12 de septiembre de 2025 en Netflix.

La serie, basada en la novela homónima de la escritora Claudia Piñeiro, fue creada por Daniel Burman y está protagonizada por Leonardo Sbaraglia.

A qué hora se estrena “Las maldiciones” en Netflix

La miniserie argentina llega este viernes 12 de septiembre. Se espera que se encuentre disponible desde las 4 de la madrugada, ya que se trata de un estreno a nivel mundial.

De qué trata “Las maldiciones”

La historia se centra en un ambicioso gobernador de una provincia del norte de Argentina que se encuentra en una encrucijada. Justo cuando se está debatiendo una ley crucial relacionada con la explotación de litio, su hija es secuestrada por uno de sus hombres de confianza. El secuestro lo obliga a elegir entre su poder político y el amor por su familia, desnudando las intrigas, secretos y mentiras que se esconden en la alta esfera política. La serie explora la idea de las "maldiciones" que se transmiten de padres a hijos.

¿Quiénes actúan?

El elenco principal de la miniserie está compuesto por:

Leonardo Sbaraglia (como el gobernador Fernando Rovira)

(como el gobernador Fernando Rovira) Gustavo Bassani (como Román Sabaté)

(como Román Sabaté) Alejandra Flechner

Mónica Antonópulos

Francesca Varela (como Zoe Rovira, la hija del gobernador)

Además, cuenta con la participación especial de Emiliano Kaczka, Osmar Núñez, Nazareno Casero, María Ucedo, César Bordón, Pablo Isasmendi y Roberto Suárez.