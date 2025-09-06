Se presentó el teaser de la serie Yiya, la primera asesina en serie argentina
La serie revela los oscuros secretos de Yiya Murano, condenada a cadena perpetua por envenenar a tres amigas, y contará con un elenco destacado.
06/09/2025 | 07:58Redacción Cadena 3
FOTO: Se presentó el teaser de la serie Yiya, la primera asesina en serie argentina
La serie relató la historia de Yiya Murano, la primera asesina en serie argentina condenada a cadena perpetua por envenenar a tres amigas. La trama abarcó los oscuros secretos detrás de la vida de la asesina y estafadora que logró marcar un antes y un después en la historia criminal argentina.
El elenco estuvo compuesto por Julieta Cristina Banegas, Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Mónica Antonopulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi, entre otros grandes actores. Yiya estuvo dirigida por Mariano Hueter, escrita por Marcos Carnevale, con producción de Martín Kweller y producción ejecutiva de Maru Mosca. Contó con un total de 5 episodios de 30 minutos de duración cada uno, y además, como parte del estreno habrá un especial en formato documental.
La nueva producción original de Flow, Kuarzo e Idealismo Contenidos, estrenará próximamente en exclusiva en el On Demand de la plataforma Flow y se sumará al catálogo de títulos nacionales.
Lectura rápida
¿Cuál es la historia principal de la serie? La serie narra la vida de Yiya Murano, condenada por envenenar a tres amigas.
¿Quiénes son algunos de los actores del elenco? El elenco incluye a Julieta Cristina Banegas, Pablo Rago y Mónica Antonopulos.
¿Quiénes fueron los responsables de la producción? La serie fue dirigida por Mariano Hueter y producida por Martín Kweller.
¿Cuántos episodios tendrá? Contará con 5 episodios de 30 minutos cada uno.
¿Dónde se podrá ver la serie? Se estrenará en el On Demand de la plataforma Flow.
[Fuente: Noticias Argentinas]