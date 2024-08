La serie de The Walking Dead con episodios independientes que llegó a la TV

FOTO: Terry Crews es uno de los protagonistas de "Tales of the Walking Dead"

El canal televisivo AMC estrenará cada lunes a las 22 un nuevo episodio de "Tales of the Walking Dead", una serie del universo de "The Walking Dead" que a modo de antología presenta una historia independiente y autoconclusiva en cada uno de sus seis episodios.

Los episodios de una hora se centran en personajes nuevos y establecidos dentro del apocalipsis de "caminantes". Cada historia tiene su propio tono y punto de vista distintos, "pero hay mucho en juego en cada historia, lo que empuja a personajes nuevos e indelebles con elecciones y situaciones implacables y potencialmente mortales", indica la sinopsis de la ficción que también se puede ver completa en Amazon Prime Video.

Más allá de la temática apocalipsis zombie con acción y sangre, también estas historias se permiten incluir comedia romántica, reconocer más a fondo a algún personaje conocido o incluso jugar con un bucle temporal.

La producción es accesible para, además de los fans de la serie, para quienes no vieron nada y quieren acercarse al universo de zombies que nació con éxito en Fox en 2011.

"Tales of the Walking Dead" tiene a actores conocidos como Olivia Munn (X-Men Apocalipsis), Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine), Jessie T. Usher (The Boys), Samantha Morton (Minority Report), Parker Posey (Lost in Space) o Daniella Pineda (The Vampire Diaries).

Scott M. Gimple y Channing Powell son los creadores de la ficción, dos hombres que hace tiempo están en la franquicia.