"I am Celine Dion", el documental sobre la artista y su enfermedad

Susana Manzelli

Celine Dion fue diagnosticada en 2022 con el Síndrome de Persona Rígida (SPS). En el relato de la producción audiovisual, ella misma cuenta que empezó a sufrir algunos síntomas varios años antes.

En el documental "I am Celine Dion" se experimentan momentos muy crudos sobre de los espasmos que sufre y llama la atención del espectador la decisión de la propia cantante de difundir esas imágenes, de permitir que la sigan filmando aún en un momento de mucho sufrimiento.

Hasta recibir el diagnóstico, ella convivió con lo peor que le puede pasar a una cantante... el deterioro de sus cuerdas vocales.

Los detalles, que se conocen cuando decide abrir su corazón, mostrar su día a día y el padecimiento de convivir con una enfermedad neurológica, son de mucha sensibilidad. Ponen a una artista de la talla de Celine Dion en un lugar de sufrimento, pero así también de tenacidad y valentía admirable.

Se la ve intentando grabar una canción en varios intentos hasta que logra el sonido correcto, se la ve sufrir, llorar, reírse mostrar su vestuario, cómo la cuidan sus hijos. Se la ve estrella y también se la ve enferma.

Celine Dion es canadiense y a los 18 años le dijo a quien después fuera su marido que quería ser una estrella. Hoy lo es. Tiene 56 años y tuvo tres hijos con quien también fue su manager, René Angelil, que falleció en 2016 a causa de un cáncer.

“Si no puedo correr, camino. Si no puedo caminar, gateo, pero no me detendré“, señaló con firmeza.

"I am Celine Dion"