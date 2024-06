Minorías violentas y autoritarias se arrogan la definición de "pueblo"

Sergio Suppo

Creo que hemos dicho casi todo o todo de lo que se puede decir de algo que no merece realmente construir una opinión, porque lo que hemos estado contando son hechos y repetidos.

Es una modalidad, una forma de relacionamiento político el que tienen sectores perfectamente identificables de la vida pública nacional: el kirchnerismo, la izquierda trotskista, el Partido Obrero, etcétera.

Tienen como conducta que hay un tratamiento de una ley en el Congreso, se consideran con el derecho de ir a tratar de tomar el Congreso y superar algo que es bastante elemental y obvio, pero que, en medio de las tensiones políticas, parece que nos olvidáramos: los que están sentados en las bancas del Senado, como los que están sesionando esta noche, como los que son diputados y sesionan habitualmente en el recinto de la Cámara baja, son elegidos por los argentinos en elecciones democráticas y libres desde hace más de 40 años.

Están más o menos tal o cual diputado, tal o cual formación política representada ahí, pero ha sido el pueblo de la nación argentina, en este caso el pueblo de cada una de las provincias, el que ha elegido a los senadores nacionales que están sesionando.

Hay unas minorías violentas, autoritarias, que se creen con el derecho de eliminar la representación política de la Argentina, hecha por el propio pueblo argentino. Se autoarrogan la definición de pueblo. Y yo quisiera recordar que el kirchnerismo perdió las elecciones legítimamente y por amplio margen en noviembre, y que la izquierda trotskista, que habitualmente acompaña al kirchnerismo a estas manifestaciones violentas, no superó el 3 o 4 por ciento de los votos, y eso desde hace muchos años. O sea, como no pueden gobernar, pretenden destruir. Esto no es una opinión. Esto es un hecho que se ha registrado ya tres o cuatro veces, con distinta intensidad: recordamos todos lo de diciembre de 2017.

Hoy, lamentablemente, le tocó al móvil de Cadena 3, como le podría haber tocado a cualquier otro bien que hubiera estado en la vía pública. El móvil de Cadena 3 estaba ahí, porque tenemos como política, y todos nuestros oyentes muy bien lo saben, de estar en el lugar de los hechos.

Hoy compartían la cobertura Orlando Morales y Mauricio Conti con decenas de colegas de otros medios, como es habitual, porque para eso estamos los periodistas: para ir a contar lo que pase. Es así de simple.

Esta vez nos quemaron el móvil. Es un precio doloroso por la angustia en la que nos sumió a todos y, especialmente y específicamente, a Orlando Morales que, como bien dijo, sintió que le estaban arrebatando de sus manos lo que es su segunda casa, porque el móvil de Cadena 3 en Buenos Aires es la segunda casa de él.

Todos los oyentes lo conocen desde hace tantísimos años. No queda mucho más por decir que esto. Lo lamentable y lo tremendo es que los autores materiales ojalá sean identificados y sean juzgados penalmente por la justicia. Los que no tienen nunca condena son los autores intelectuales de esto, porque esto no sólo tiene autores materiales, no sólo los señores que van a las marchas armados con bombas molotov o con nafta o cualquier elemento incendiario, como los que quemaron el móvil de cadena 3. Hay autores intelectuales de esta maniobra. Alguien los manda a prender fuego, a chocar con la policía, a tirar piedras, etcétera, etcétera.

Lamentablemente en la Argentina nos fijamos sólo en los autores materiales en casos como éste. ¿Y los autores intelectuales?

Claramente es un ataque contra el periodismo, contra la libertad de expresión. El móvil de Cadena 3, como tantas otras unidades móviles de tantos medios de comunicación, estaba perfectamente identificado.

Como bien lo señaló hace un rato Mauricio Conti, el móvil de Cadena 3 en Buenos Aires participa desde hace años, cubre desde hace años innumerables acontecimientos de la vida pública. Los movimientos piqueteros conocen de memoria ese móvil y a quien lo tripula, que es Orlando Morales. Porque Orlando y Mauricio y todos los periodistas de Cadena 3 en Buenos Aires han hecho innumerables notas con los protagonistas de las protestas piqueteras. Las hemos cubierto. Nunca hemos omitido la cobertura del conflicto social en las calles de Córdoba, de Buenos Aires y de toda la Argentina.

Una última línea de agradecimiento, porque en estas últimas horas hemos recibido innumerables mensajes de solidaridad, de apoyo, de acompañamiento, específicamente para con Orlando y para con toda la gente y el equipo de Cadena 3.

Quiero, en general, agradecer a todos quienes se han comunicado con la radio para hacernos sentir su solidaridad y su afecto. Les agradecemos desde instituciones muy relevantes hasta cada uno de los oyentes que, estoy seguro, a esta hora siguen enviando mensajes de acompañamiento. A todos ellos, a todos y cada uno, les agradecemos muy especialmente.