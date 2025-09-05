La Comedia Infanto Juvenil presenta 'Los días del Venado' en su 50 aniversario

La Comedia Infanto Juvenil celebra sus 50 años con un estreno imperdible: "Los días del Venado", una poderosa adaptación teatral de la aclamada Saga de los Confines de la escritora argentina Liliana Bodoc.

Con funciones todos los fines de semana de septiembre, esta obra propone un viaje épico por las Tierras Fértiles, donde el bien y el mal se enfrentan en una historia atravesada por la magia, la resistencia y la identidad latinoamericana.

Una historia para jóvenes y adultos

La obra narra la amenaza de invasión que sufren las Tierras Fértiles por parte de las fuerzas del mal comandadas por Misáianes, hijo de la muerte. El guerrero Dulkancellin, junto a la Magia y las fuerzas de la Creación, lidera una lucha por la supervivencia y la esperanza.

Con una duración de 70 minutos y recomendada para mayores de 10 años, "Los días del Venado" es mucho más que una obra infantil: es una propuesta artística integral que combina actuación, títeres, música original y un despliegue escénico de primer nivel.

El espectáculo cuenta con la participación del Elenco Estable de Títeres y estudiantes del 3er año del Seminario Jolie Libois, bajo la dirección de Fanny Pérez y con la adaptación de un equipo creativo multidisciplinario.

Una oportunidad única para disfrutar en familia de una obra que emociona, inspira y rinde homenaje a una de las voces más potentes de la literatura argentina.

Fechas y horarios:

Sábados 6, 13 (a beneficio de LALCEC), 20 y 27 – 19 hs

Domingos 7, 14, 21 y 28 – 19 hs

Sala Carlos Giménez – Teatro Real

Entradas: $4.000 disponibles en autoentrada.com y en la boletería del teatro.