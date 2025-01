Frigorífico Euro: dictaron conciliación obligatoria y se retrotraen los despidos

Agustín Dadamio

Este miércoles, pasadas las 11, se dictó la conciliación obligatoria en el marco de los 50 despidos en el frigorífico Euro S.A de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe.

La rúbrica del acuerdo tuvo lugar en la sede del Ministerio de Trabajo provincial, situada en Ovidio Lagos 599. Allí hubo una primera audiencia a las 7.30, en la que las partes (patronal, gremial y administrativa) acordaron de palabra el pago de indemnizaciones y del trabajado mes de diciembre.

Esa instancia iba a dar paso a audiencias individuales para que cada uno de los 50 despedidos acordara su situación particular, precisaron fuentes gubernamentales. Sin embargo, fuentes del Sindicato de la Carne de Rosario revelaron a Cadena 3 que faltó documentación de la empresa y por ese motivo el acuerdo quedó en nada.

El gremio aseguró que la empresa no presentó la nómina precisa con la cantidad de trabajadores a desvincular, por lo que el procedimiento legal se entorpeció y se dio paso a un cuarto intermedio de una quincena.

Despidos sorpresivos

Uno de los trabajadores desafectados de Euro dijo este martes al móvil de Cadena 3 Rosario que si bien la empresa estaba atravesando dificultades en los últimos meses, no esperaban recibir la comunicación de tantos despidos.

“Los dueños de la empresa no aparecen, no dicen nada. No queremos quedar en la calle. Esto es un reclamo pacifico, nos haremos sentir sin violencia. Somos gente con familia, necesitamos el trabajo. Si la empresa no quiere nuestros servicios que nos desvincule como corresponde”, había expresado.