Despidieron a 50 empleados del frigorífico Euro: "Necesitamos el trabajo"

El frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez, localidad ubicada al sur de Rosario, despidió a unos 50 trabajadores. En efecto, los despedidos organizaron una protesta en la puerta de la compañía.

Fernando, uno de los afectados, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y contó: “A las 21 recibí un mensaje de Recursos Humanos, me dijeron que estaba desvinculado de la empresa. La situación es delicada desde hace mucho. Tomamos esta medida porque nos echaron sin pagarnos el sueldo”.

“Mucha gente tuvo que arreglar a la fuerza. Te hacen trabajar todo el mes y después no requieren mas de servicios. Somos 50, pero tiene pinta de que va a seguir. Queremos que nos den respuestas”, exigió.

“Los dueños de la empresa no aparecen, no dicen nada. Queremos ver si piden un recurso de amparo desde el gremio, no queremos quedar en la calle. Esto es un reclamo pacifico, nos haremos sentir sin violencia”, avisó, y lamentó: “Somos gente con familia, necesitamos el trabajo. Si la empresa no quiere nuestros servicios que nos desvincule como corresponde”.