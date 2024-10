Dow cierra su planta de Puerto General San Martín: despidos y conciliación

Dow anunció el cierre definitivo de su planta de polioles y derivados en Puerto General San Martín a partir de este viernes 4 de octubre. La multinacional informó que esta decisión impacta a 40 trabajadores, quienes ya recibieron la notificación correspondiente. Sin embargo, desde el gremio indicaron que se trata de 120 trabajadores cesanteados.

Tras una reunión en el Ministerio de Trabajo, se acordó la conciliación voluntaria, retrotraer la situación al 14 de septiembre y que los trabajadores queden dispensados.

El secretario general del Soepu, Mauricio Brizuela, dijo a Cadena 3 Rosario: “Terminamos la reunión en el Ministerio de Trabajo, dictaron la conciliación obligatoria por 10 días, hasta el 14, perdón. Y el miércoles nos reunimos nuevamente a participar el Ministerio de Producción”.

Y agregó: “La empresa planteó que no es una cuestión económica, es una cuestión estratégica, el cierre, que la planta es rentable, que nosotros hablamos de preventivo de crisis y ellos dijeron que no lo pueden justificar porque la planta es rentable, que no pasa por lo económico el cierre, sino por una reorganización a nivel mundial sobre la producción de poliuretano en Dow”

“Vinieron a hablar de indemnización, de pagar doble, nosotros queremos que la planta continúe con Dow o sin Dow, que la planta continúe, las fuentes de trabajo, pero también la importancia de esa materia prima para la producción nacional”, concluyó el gremialista.

En un comunicado, la empresa había aclarado más temprano que esta medida no responde al contexto económico de Argentina ni de la provincia de Santa Fe.

Sin embargo, señaló que la unidad productiva de San Lorenzo operó a bajas tasas debido a la constante retracción de la demanda de poliuretanos a nivel global. Dow también mencionó que, en el último año, cesó operaciones en plantas similares en América del Norte, Europa y Asia.

Dow, que lleva más de 65 años operando en Argentina, posee la planta de producción de etileno y polietileno más grande de América Latina en Bahía Blanca, Buenos Aires.

Esta firma representa la única fuente de producción de poliuretano en el país, material esencial para sectores como la línea blanca, la automotriz, la fabricación de electrodomésticos y colchones.