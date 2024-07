"Contratos de sastre", la novedad con la que renace el mercado de alquileres

Agustín Dadamio

El mercado de alquileres luce renovado. A pesar de la crisis económica que carcome mes a mes el bolsillo de los argentinos -que hasta se endeudan para pagar deudas-, la oferta inmobiliaria se recuperó tras la derogación de la cuestionada Ley de Alquileres. En el envión, los referentes del rubro pidieron incorporar la compra de propiedades usadas en el blanqueo de capitales aprobado dentro del paquete fiscal de la Ley Bases, lo que tendría el aval del ministro de Economía, Luis Caputo. La libertad, sostienen los agentes del mundo locativo, dio lugar a los “contratos de sastre” y a “niveles históricos de oferta”.

Alejandro Bennazar, director de relaciones institucionales de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), celebró la actualidad que atraviesa el sector tras años de pálidas, oferta nula y un mercado repleto de dificultades. “Partimos de noviembre del año pasado prácticamente en cero oferta. Hoy estamos totalmente abastecidos, incluso superamos el nivel de abastecimiento histórico”, reveló a Cadena 3 en base a relevamientos que lleva adelante de forma permanente la CIA.

El referente de la entidad aseguró que en la actualidad los precios de los contratos se están “reacomodando a la baja” y dijo que en algunos casos las reducciones llegan hasta un 30 por ciento. Y la libertad contractual, sentenció, favorece a los inquilinos. “Hoy la familia inquilina tiene la posibilidad de que cuando se vence un contrato o queda alto, puede renegociar porque hay sustitución. Llegamos a un punto en noviembre del año pasado que no había sustitución”, recordó.

Ese escenario se repite, en parte, en Rosario. Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) informaron que las renegociaciones de los contratos existen, pero no se dan “de forma masiva”, precisó Alejandro Bassini, extitular de la entidad. Por su parte, la actual presidenta de la institución, Gabriela Ortíz de Urbina, comentó: “Entre inquilino y propietario puede haber casos donde se renegocian el valor de un alquiler. Se busca lo más alentador para que el inquilino pueda pagar porque nadie quiere tener el problema de que no pueda pagar, que se desocupe una propiedad o que haya morosidad. Actualmente casi no hay morosidad en los inquilinos”.

La cuestión económica es clave en este punto. El economista y director de DATAmiazzo, David Miazzo, dijo en un reciente artículo publicado en Cadena 3 que de diciembre de 2017 a marzo de 2024 los salarios perdieron un 40 por ciento de poder adquisitivo. La falta de dinero en el bolsillo en plena recesión y la avidez del mercado de alquileres por recuperarse llevan a una nueva modalidad de negociación: el “contrato de sastre”.

“La charla es constante. El profesional está todos los meses, cada vez que hay un aumento, negociando permanentemente para que las partes lleguen a contemplar un acuerdo. No es fácil, pero es una negociación constante. Por eso le llamamos contrato de sastre o contrato a medida, porque es un contrato en el que las partes se van poniendo de acuerdo, lo acomodan y lo reacomodan en el tiempo. Un propietario puede negociar, un inquilino puede negociar y a la vez tiene sustitución”, explicó Bennazar.

Un mercado que aparenta recuperado

A nivel nacional, de acuerdo con datos relevados por la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), hubo un boom de ventas en el último mes. La entidad sostiene que los últimos seis años, exceptuando el 2018, fueron todos superados por el último mes en cifras de escrituraciones. “El ascenso que tuvo la venta inmobiliaria fue por la generación de un mercado por expectativas, no por realidades”, indicó Bennazar.

Por su reciente lanzamiento, en el sector inmobiliario creen que los nuevos créditos hipotecarios aún no tuvieron impacto, pero se ilusionan con que puedan repercutir más adelante en la estadística de compra-venta. Mientras tanto, la cifra de alquileres en alza a nivel nacional tiene su espejo en Rosario. “Hay un 150 por ciento más de inmuebles volcados en alquiler que en diciembre del año pasado. En los alquileres más o menos ahora pueden elegir, optar por condiciones diferentes, cosa que no podían hacer antes cuando teníamos la Ley de Alquileres”, insistió Ortíz de Urbina.

El próximo jueves, además, Cocir dará a conocer su tradicional relevamiento de ocupación de locales comerciales en distintos puntos de la ciudad. Desde el Colegio adelantaron que se verá un repunte en los niveles de ocupación del Shopping El Portal, diezmado en los últimos años por el cierre de comercios. En el centro de la ciudad, sin embargo, se desocuparon algunos locales en las peatonales. El informe dirá a ciencia cierta cuál es el nivel de ocupación comercial en un contexto marcado por las pocas ventas y las subas en impuestos y servicios.