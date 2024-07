Deuda para pagar deuda: el flagelo de la recesión que impacta en los rosarinos

Según un informe de la Oficina Municipal del Consumidor, una cantidad creciente de rosarinos están tomando deudas para pagar otras deudas. Ante esta situación, en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario consultó a Leonardo Piazza, contador público nacional y director de LP Consulting.

Piazza explicó que no es necesariamente malo tomar nuevas deudas a tasas más bajas para cancelar "deuda sucia" o cara, especialmente en un escenario donde las tasas han bajado debido a la política monetaria del Banco Central.

Sin embargo, advirtió que este enfoque solo funciona si se puede seguir pagando las cuotas.

El especialista señaló que los problemas comienzan cuando las personas no pueden pagar sus tarjetas de crédito. "La tarjeta de crédito trae un perjuicio porque generalmente se usa para alimentos... si vos no pagás la tarjeta automáticamente te cortan el límite", señaló.

Además, advirtió sobre los peligros del pago mínimo en las tarjetas: "Cuando vos pagás el mínimo, el colchón del mínimo al total del consumo entra a una tasa más picante todavía".

El analista económico sugirió varias estrategias para aquellos que luchan con la deuda. Estos incluyen ajustarse y gastar menos; vender bienes innecesarios; buscar ayuda financiera fuera del sistema bancario tradicional; y tratar siempre de pagar por completo los saldos adeudados en las tarjetas.

También resaltó la importancia de la educación financiera: "Lo que hay que empezar a tener esa educación financiera con cómo manejar la deuda... tener deuda no es malo, tener deuda porque una economía sin deuda no crece, un individuo sin deuda no puede crecer".

En cuanto a la perspectiva económica general, Piazza predijo que la economía argentina comenzará a crecer lentamente.

"Para que realmente empecemos a ver un rebote... vamos a tener que tener una economía sin cepo, una economía con un banco central con reserva y fundamentalmente con la ley base y el pacto mayo implementado", concluyó.

Entrevista de Lucas Correa.