Novedades del mercado inmobiliario: por qué es momento de comprar

Agustín Dadamio

Vivir en Argentina es asistir cada día a una novedad. La batería de cambios que impulsó el presidente Javier Milei y la impactante suba de precios en la mayoría de los ámbitos generaron un tembladeral económico que disparó una serie de crisis y oportunidades. El costo de la construcción, por ejemplo, está por las nubes. Y a pesar de que buena parte del país cuenta los centavos para llegar a fin de mes, se abre un portal para quienes tienen un ahorro: en materia de ladrillo, es momento de comprar.

Los desarrolladores inmobiliarios asisten a una coyuntura que preocupa. En vísperas de una cosecha que ya no se dice récord pero que será significativamente más benévola que las anteriores, las constructoras esperan inversiones (grandes ausentes en 2023) con los brazos abiertos. Sin embargo, el elevado costo de la construcción desalienta a quienes deben realizar entregas a corto plazo y ven en jaque su rentabilidad.

“El precio de la construcción aumentó un 25 por ciento en dólares en los últimos meses. Ese porcentaje no lo podemos pasar a lista de precios. Lo que está pasando es una foto, no la película. Si como desarrollador tenés que entregar un proyecto en cuatro meses, te afectará porque los costos no se acomodaron. Eso, a la larga, se va a emparejar. Hoy no sé si perdés plata, pero solo salís derecho”, explicó a Cadena 3 el desarrollador inmobiliario Ari Milsztejn, titular de G-70.

En paralelo, si bien la preconstrucción es un rubro que recobró fuerza, lo que más creció en los últimos meses fue la venta de inmuebles usados. Uno de los causantes es que los precios -que se encaminan a recobrar su condición de “reales”- siguen sin despegar. “Todos los activos argentinos subieron. El único que no rebotó es el activo inmobiliario. Van a subir los precios, probablemente no el 35 por ciento que bajaron”, especuló.

“El crecimiento del costo de la construcción reactivó más el mercado del usado. No sirve quedarse con los dólares. Invertir en inmuebles hoy es una gran oportunidad por la inflación tanto en pesos como en dólares”, precisó Alejandro Bennazar, expresidente y actual director de relaciones institucionales de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).

En ese orden, Bennazar ratificó su postulado con datos recientes y afirmó: “Se activó la comercialización de los productos de preconstrucción y la comercialización del mercado del usado. Los indicadores de escrituración de febrero son los mejores en seis años. Pasamos de 200 a 800 mil propiedades en oferta. La tendencia es alcista. Esperamos una súper cosecha y eso genera mucha expectativa para lo que viene”.

En esa línea, Milsztein aportó: “Si tenés los dólares guardados, perdés plata por la inflación. Y Argentina está muy barata, con los precios más bajos de los últimos 20 años. Hoy Argentina está en un ciclo de oportunidad”.

Alquileres, crédito hipotecario y mercados atractivos

Gran parte de 2023 estuvo marcada por la crisis que generó una ley de alquileres a la que muchos especialistas en mercado inmobiliario calificaron de “democrática”: perjudicial por igual para todos, tanto para propietarios como para inquilinos. Porque si bien estos últimos accedían a un contrato que les otorgaba más garantías y menos exigencias, los propietarios –al verse desfavorecidos- decidieron poco a poco retirar sus inmuebles del mercado y la oferta mermó.

Tras la asunción de Milei y el DNU que desreguló el mercado locativo, la cantidad de casas y departamentos en alquiler creció, aunque la crisis económica y el deteriorado poder adquisitivo de los inquilinos sigue siendo una piedra en el zapato.

“Al día de hoy el mercado está totalmente abastecido, superando la oferta histórica –celebró Bennazar-. Hoy el inquilino tiene para elegir y no debe decidir de inmediato. En promedio había una cola de espera de 10 personas por alquiler, y hoy no hay cola de espera”. Asimismo, el ideal de un mercado que se autorregule mediante la dinámica oferta-demanda aún no conforma a los inquilinos. “Lleva mucho tiempo, hay una inflación muy importante”, argumentó el referente de la CIA.

Por otro lado, quienes desean comprar su primera vivienda afrontan un escenario complejo, puesto que el acceso a los créditos hipotecarios está visiblemente restringido desde hace varios años. En el sector inmobiliario son conscientes de que con una inflación como la actual es difícil que vuelvan a resurgir estos créditos, pero saben que son importantes.

“Ningún mercado maduro no los tiene”, aseguró el desarrollador Milsztejn, que amplió: “Estuve en Guatemala y hay créditos. Lo mismo en México. ¿Están dadas las condiciones hoy acá? No, pero si las cosas se acomodan el crédito hipotecario será la estrella del mercado”. Además, reveló: “Nosotros estamos desarrollando en Paraguay. Esto lo vimos hace dos años. Hay oportunidades y esa es una”.