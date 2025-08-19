Zelenski, líderes europeos y Trump se reunieron en la Casa Blanca para buscar paz

FOTO: Línderes europeos y Zelenski se reunían con Trump en Washington.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió el lunes en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y a siete líderes europeos, con el objetivo de resolver la crisis en Ucrania.

Trump sostuvo primero una reunión bilateral con Zelenski y al responder preguntas de los periodistas junto con el líder ucraniano, afirmó que cree que el presidente ruso, Vladimir Putin, desea el fin de la guerra y que trabajará con Ucrania y todas las partes para garantizar la paz.

Trump afirmó que se están logrando avances en la resolución de la crisis ucraniana y que se brindarán las garantías de seguridad que Ucrania solicita.

Zelenski afirmó que apoya la idea de terminar la guerra por la vía diplomática y que está listo para una reunión trilateral, de acuerdo con el informe de la agencia de noticias Xinhua.

Los líderes europeos —el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el presidente francés, Emmanuel Macron— asistieron a conversaciones multilaterales tras la reunión bilateral.

En un discurso ante los medios de comunicación, junto con otros líderes, Trump afirmó que Putin acordó aceptar garantías de seguridad para Ucrania y que Putin desea encontrar una solución.

Zelenski enfatizó que Ucrania estaría encantada de que Trump asistiera a una posible reunión trilateral con él y Putin.

El líder ucraniano afirmó que en la reunión trilateral se tratarían temas delicados, incluida la cuestión territorial.

Trump afirmó que dicha reunión trilateral debería celebrarse "lo antes posible".

Los líderes europeos apoyaron la idea de un alto el fuego, afirmando que se podrían lograr avances en las garantías de seguridad para Ucrania.

"No puedo imaginar que la próxima reunión se celebre sin un alto el fuego", declaró Merz.

Macron planteó la idea de una reunión cuatrilateral que también involucre a la parte europea, afirmando: "Cuando hablamos de garantías de seguridad, hablamos de la seguridad de todo el continente europeo".

Trump interrumpió sus conversaciones con los líderes europeos para llamar a Putin, según informes de prensa.

"Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski. Tras dicha reunión, tendremos un Trilat, en el que participarían los dos presidentes y yo mismo", escribió Trump en la plataforma Truth Social.

Las reuniones del lunes tuvieron lugar después de que Trump y Putin se reunieran durante casi tres horas en el estado estadounidense de Alaska el viernes, donde no se llegó a ningún acuerdo en la reunión del viernes.

“Queremos ponerle fin a esta guerra por medios diplomáticos y esperemos que la paz dure”, expresó Zelenski a poco de comenzada la rueda de prensa.

A su turno, Trump afirmó que terminó con seis guerras y “esta no es la más fácil” para responder rápidamente por qué su esposa Melania le escribió al presidente Vladímir Putin, de quien opinó que “quiere terminar con esta guerra”.

“Ella quiere a los niños probablemente más que a mí. Le espanta que estén muriendo y eso la llevó a escribir”, comentó Trump de Melania.