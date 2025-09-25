Zelenski cruza amenazas con Medvédev y recibe críticas desde Georgia

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y ex mandatario del país, Dmitri Medvédev, respondió a lo que Moscú consideró como “amenazas” del presidente ucraniano Volodímir Zelenski a los funcionarios, sugiriéndoles que busquen refugios antiaéreos.

“El bastardo necesita saber otra cosa: Rusia puede usar armas contra las que un refugio antiaéreo no protegería. Y los estadounidenses deberían recordarlo”, afirmó Medvédev en sus redes sociales, en referencia al presidente de Ucrania.

Según el sitio Actualidad RT, Zelenski amenazó -en una entrevista con Axios- nuevamente con ataques de largo alcance contra el Kremlin. “Si Estados Unidos nos proporciona armas de largo alcance, las usaremos. Primero, (los funcionarios del Kremlin) deben saber dónde están los refugios antiaéreos. Si no detienen la guerra, los necesitarán”.

Por otra parte, el jefe de la bancada mayoritaria del Parlamento georgiano, Irakli Kirtsjália, le aconsejó a Zelenski “lavarse la boca”, después que este apuntara en su intervención ante la Asamblea General de la ONU contra el supuesto deterioro de los derechos humanos en ese país caucásico.

Durante su discurso, Zelenski afirmó que Europa perdió a Georgia, donde, aseveró, “los derechos humanos y el carácter europeo del sistema estatal no hacen más que encogerse”.

Kirtsjália manifestó que Zelenski “insulta, en primer lugar, a la población de su propio país contra la cual se practica el reclutamiento violento” para luchar contra Rusia.

“El mundo entero observa, literalmente, cómo se secuestra a la gente en las calles”, expresó en referencia a la movilización forzosa.

Asimismo, instó a Zelenski a estudiar los informes de la Unión Europea sobre Georgia para ver “dónde se encuentra su país actualmente en cada aspecto, ya sea en corrupción, libertad de prensa, derechos humanos”.

“Este títere , primero debería lavarse la boca antes de hablar de esa manera sobre nuestro país”, reclamó.