Los Yankees de New York adquirieron el viernes al tercera base Ryan McMahon de los Rockies de Colorado a cambio de prospectos, según informó a The Associated Press una persona al tanto del acuerdo.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el canje está pendiente de los exámenes físicos. MLB.com fue el primer medio en informar sobre el traspaso.

McMahon dejó a los colista Rockies para unirse a un equipo de los Yankees que está en plena lucha por los playoffs. El infielder de 30 años, conocido por su habilidad defensiva, bateó para .217 con 16 jonrones y 35 carreras impulsadas esta temporada.

A McMahon se le deben aproximadamente 36,2 millones del resto de un contrato de seis años por 70 millones hasta 2027.

Nueva York buscó algo de estabilidad en la tercera base después de que el infielder All-Star Jazz Chisholm Jr. volviera a defender la segunda base. Chisholm tomó el lugar de DJ LeMahieu, quien fue dado de baja por el equipo. Los venezolanos Oswald Peraza y Jorbit Vivas han estado ocupando recientemente la antesalda.

McMahon fue una selección de segunda ronda en 2013 por los Rockies, proveniente de Mater Dei High School en Santa Ana, California. Un All-Star en 2024, McMahon tiene un promedio de bateo de por vida de .240 con 140 jonrones en partes de nueve temporadas.

Ha aparecido en cuatro juegos de playoffs en su carrera, todos en 2018.

A McMahon se le deben 4.193.548 millones de dólares por la parte restante de su salario de 12 millones este año y 16 millones en cada una de las próximas dos temporadas.