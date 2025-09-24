Veteranos sin ciudadanía temen ser deportados bajo las políticas de Trump

WASHINGTON (AP) — Después de servir con el Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Irak, Julio Torres tiene tatuados en sus brazos la bandera estadounidense y la insignia del Cuerpo de Marines para mostrar su orgullo por servir a un país que llama hogar.

Y después de luchar contra el síndrome de estrés postraumático, la adicción a las drogas y un cargo penal relacionado tras su despliegue, este hombre de 44 años ha encontrado un nuevo propósito como pastor, predicando un mensaje de libertad a aquellos que enfrentan problemas similares.

Pero en estos días, su comunidad en el este de Texas se siente más como una cárcel que como la tierra de la libertad.

Mientras el presidente Donald Trump trabaja para llevar a cabo su agenda de deportaciones masivas, Torres, quien nació en México y emigró legalmente a Estados Unidos cuando tenía cinco años, tiene miedo de aventurarse lejos de casa. A pesar de tener un permiso de residencia con “green card” y un historial de servicio en el ejército de Estados Unidos, Torres fue detenido por las autoridades de inmigración el año pasado durante el gobierno de Biden. Teme que el aumento agresivo de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos por parte de Trump sólo suponga más problemas.

"¿Quiero dejar esta nación? No. Quiero servirla. Quiero seguir sirviendo a mi comunidad”, dijo Torres a The Associated Press. “Me rompe el corazón que luché por esta nación para criar a mis hijos en esta nación, y ahora tengo que sacar a mis hijos de esta nación si me deportan. Entonces, ¿por qué luché?”.

Torres no está solo. En Estados Unidos viven más de 100.000 veteranos militares que no tienen ciudadanía, según estimaciones recientes del Servicio de Investigación del Congreso. A pesar de que los reclutadores militares describen frecuentemente el servicio como un camino rápido hacia la ciudadanía para los soldados y sus familiares, la estrategia de inmigración del gobierno de Trump los está poniendo en un riesgo renovado de deportación.

Los demócratas en el Congreso han comenzado a expresar su alarma ante la reciente oleada de veteranos militares que han sido obligados a salir del país o cuyos familiares han sido detenidos por el ICE. Un proyecto de ley bipartidista presentado el miércoles por el representante Mark Takano, un demócrata de California, pretende evitarlo al requerir que el Departamento de Seguridad Nacional identifique si los inmigrantes son veteranos militares de Estados Unidos y les brinde la oportunidad de solicitar un estatus migratorio legal.

La legislación, que también cuenta con el apoyo de la representante republicana Maria Elvira Salazar de Florida y la delegada de Samoa Estadounidense, Amata Coleman Radewagen, también extendería el plazo y facilitaría que los militares soliciten la ciudadanía.

“Es muy importante que los estadounidenses comprendan las contribuciones de los no ciudadanos a nuestra seguridad nacional”, dijo Takano a la AP. “A menudo se les presenta como amenazas a nuestra seguridad personal, pero esta es una historia sobre cómo desempeñan un papel esencial: un número tremendo de nuestras fuerzas militares actuales son no ciudadanos”.

De los honores de los veteranos a las amenazas de deportación

Torres recuerda la ira que sintió cuando fue llevado a un centro de detención de inmigrantes en Texas el año pasado después de ser detenido por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Estaba tratando de reingresar al país después de un viaje para visitar a familiares en México. Aunque Torres tenía una “green card”, los cargos penales de hace diez años por posesión de drogas violaban los términos de su residencia permanente.

“Estaba enojado porque serví a una nación que ahora no me quería. Estaba enojado porque serví a una nación que me rompió, y después de que me rompieron, querían simplemente desecharme”, dijo, y luego agregó: “Todavía estoy enojado porque no tengo la libertad de ir a la tienda con mis hijos porque tengo miedo de que el ICE me detenga y me arreste”.

Aunque Torres no estaba seguro de por qué fue liberado después de cinco días en detención, el ICE tenía una política en ese momento de tener en cuenta el servicio militar de Estados Unidos al decidir cómo aplicaba las leyes de inmigración. El gobierno de Trump ha emitido nuevos protocolos para eliminar ese tipo de discreción.

El miedo a ser deportado ha empeorado los síntomas del TEPT para Torres. Tiene terrores nocturnos. Llora cuando está lejos de su esposa e hijos, luego trata de convencerlos de que está bien. Teme que si es deportado a México, estaría bajo amenaza de los cárteles porque es un veterano y pastor.

Otros veteranos que han sido deportados dicen que ese tipo de amenazas son reales. David Bariu fue deportado a Kenia en 2008 después de haber servido en el Ejército y la Reserva de la Fuerza Aérea porque un reclutador del ejército lo había alistado mientras estaba en Estados Unidos con una visa de estudiante, un delito por el cual el reclutador fue finalmente sometido a consejo de guerra.

Bariu dijo que luchó contra la depresión después de estar detenido durante un año, y luego ser deportado a Kenia, donde tuvo dificultades para encontrar trabajo. Bariu vivía en un área donde operaba el grupo terrorista Al-Shabaab, y no quería decirle a nadie que había servido en el ejército de Estados Unidos.

“No quería arriesgarme a poner mi vida en peligro”, dijo, y agregó: “El gobierno de Estados Unidos está deportando a veteranos a entornos hostiles”.

Más tarde, Bariu pudo solicitar la ciudadanía estadounidense bajo un programa establecido durante el gobierno de Biden para veteranos deportados. Se mudó de regreso a Estados Unidos y ayuda a dirigir una organización para apoyar a otros veteranos deportados llamada los Veteranos Negros Deportados de Estados Unidos.

El grupo realiza reuniones semanales por Zoom con veteranos deportados de todo el mundo, conectándoles con abogados de inmigración, asesorándoles sobre cómo acceder a los beneficios que les corresponden por su servicio militar y, en general, animándose mutuamente.

El proceso de naturalización para los militares

Hace mucho tiempo que los inmigrantes con residencia permanente legal pueden obtener la ciudadanía estadounidense a través del servicio militar, pero completar realmente el proceso de naturalización puede ser difícil, especialmente cuando los miembros del servicio se trasladan entre bases militares o están destinados en el extranjero.

El proyecto de ley de Takano permitiría a los militares solicitar la ciudadanía durante su entrenamiento básico y establecer un proceso de revisión para los procedimientos de expulsión de inmigración. Otros demócratas en este Congreso han presentado propuestas para extender rápidamente los permisos de residencia permanentes a los familiares de militares.

Sin embargo, Trump hizo varios movimientos durante su primer mandato para dificultar la obtención de la ciudadanía, como añadir tiempos de espera obligatorios para que los militares soliciten la ciudadanía y cerrar oficinas de inmigración de Estados Unidos en el extranjero y en varias bases militares. Un juez federal dictaminó que el gobierno no podía imponer los tiempos de espera obligatorios, pero ahora que Trump vuelve a ser presidente, su gobierno ha intentado apelar esa decisión una vez más.

El Departamento de Seguridad Nacional también ha defendido sus acciones cuando los veteranos han sido obligados a abandonar el país, diciendo que está haciendo cumplir la ley.

Los líderes republicanos en el Congreso hasta ahora no han mostrado disposición para desafiar las políticas de inmigración de Trump. Aun así, Torres espera que la iniciativa para que el Congreso aborde el tema pueda evitar la política tóxica de la inmigración y, en cambio, se presente como un tema de veteranos, donde a veces hay acuerdo bipartidista.

“Esto es sobre un veterano”, dijo, y luego agregó: “Amo a mi nación. Y sí, aunque esta nación en este momento no me considere parte de esta nación, considero que esta es mi nación. Considero que esta es mi patria”.

