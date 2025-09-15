Trump propone acabar con reportes financieros trimestrales y cambiar a semestrales

El presidente Donald Trump propuso eliminar los reportes financieros trimestrales.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que los reguladores de valores deberían dejar de exigir a las empresas que emitan informes financieros cada tres meses y, en su lugar, cambiar a un período de seis meses. Desde 1970, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) exige que las empresas que cotizan en bolsa informen trimestralmente.

“Esto ahorrará dinero y permitirá a los gerentes centrarse en dirigir adecuadamente sus empresas”, escribió Trump.

En su primer mandato, el presidente pidió a la SEC que examinara el requisito de informes de tres meses frente a seis meses. No se realizó ningún cambio.

La semana pasada, la Bolsa de Valores a Largo Plazo (LTSE) anunció que planeaba solicitar a la SEC que eliminara el requisito trimestral. La bolsa, con sede en San Francisco, lista empresas enfocadas en objetivos a largo plazo.

Los partidarios del cambio afirmaron que los informes trimestrales son demasiado costosos y consumen mucho tiempo, y desalientan a las empresas de querer hacerse públicas. También sostuvieron que los ejecutivos de las empresas se enfocan excesivamente en alcanzar los objetivos de ganancias trimestrales y no lo suficiente en la planificación a largo plazo.

Aquellos que favorecen las ganancias trimestrales argumentaron que los informes proporcionan a los inversores actualizaciones financieras valiosas y los hacen conscientes de cualquier nuevo riesgo que enfrenta una empresa.