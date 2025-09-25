Trump culpa a “izquierdistas radicales” por tiroteo mortal en ICE de Texas
El presidente de los Estados Unidos hizo referencia al tiroteo mortal en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas, Texas.
25/09/2025 | 08:44Redacción Cadena 3
FOTO: Donald Trump
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, culpó este jueves a los “izquierdistas radicales” del tiroteo mortal en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas.
Condenando el ataque como despreciable, Trump escribió en Truth Social que los valientes hombres y mujeres del ICE solo intentan hacer su trabajo, pero se enfrentan a un “aumento sin precedentes de amenazas, violencia y ataques por parte de izquierdistas radicales desquiciados”.
“Esta violencia es el resultado de que los demócratas de izquierda radical demonicen constantemente a las fuerzas del orden, exijan la demolición del ICE y comparen a sus agentes con ‘nazis'”, declaró Trump.
Luego afirmó que “la violencia continua de los terroristas de izquierda radical, tras el asesinato de Charlie Kirk, debe cesar”.
El presidente estadounidense anunció que firmará una orden ejecutiva esta semana para “desmantelar estas redes de terrorismo doméstico”.
Un detenido murió y otros dos resultaron gravemente heridos en el tiroteo del miércoles, mientras que ningún agente resultó herido.
El Consulado de México en Dallas confirmó que una de las víctimas en estado crítico es ciudadana mexicana, informó la agencia de noticias Xinhua.
Las autoridades aún no revelaron el motivo del tirador, quien murió de un disparo autoinfligido.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en ICE Texas? Un tiroteo mortal tuvo lugar en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas.
¿Quién culpó a los izquierdistas? El presidente Donald Trump responsabilizó a los “izquierdistas radicales” por el ataque.
¿Cuántas víctimas hubo? Un detenido murió y otros dos resultaron gravemente heridos, mientras que ningún agente fue herido.
¿Qué dijo Trump sobre la violencia? Afirmó que la violencia es debido a un ciclo de demonización hacia las fuerzas del orden por parte de los demócratas.
¿Qué acción tomará Trump? Anunció una orden ejecutiva para desmantelar redes de terrorismo doméstico.
[Fuente: Noticias Argentinas]