Trump culpa a “izquierdistas radicales” por tiroteo mortal en ICE de Texas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, culpó este jueves a los “izquierdistas radicales” del tiroteo mortal en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas.

Condenando el ataque como despreciable, Trump escribió en Truth Social que los valientes hombres y mujeres del ICE solo intentan hacer su trabajo, pero se enfrentan a un “aumento sin precedentes de amenazas, violencia y ataques por parte de izquierdistas radicales desquiciados”.

“Esta violencia es el resultado de que los demócratas de izquierda radical demonicen constantemente a las fuerzas del orden, exijan la demolición del ICE y comparen a sus agentes con ‘nazis'”, declaró Trump.

Luego afirmó que “la violencia continua de los terroristas de izquierda radical, tras el asesinato de Charlie Kirk, debe cesar”.

El presidente estadounidense anunció que firmará una orden ejecutiva esta semana para “desmantelar estas redes de terrorismo doméstico”.

Un detenido murió y otros dos resultaron gravemente heridos en el tiroteo del miércoles, mientras que ningún agente resultó herido.

El Consulado de México en Dallas confirmó que una de las víctimas en estado crítico es ciudadana mexicana, informó la agencia de noticias Xinhua.

Las autoridades aún no revelaron el motivo del tirador, quien murió de un disparo autoinfligido.