Tirador suicida disparó en un centro de inmigración de Texas

Una persona murió, mientras que otras dos resultaron heridas por un tirador, quien también falleció, en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en el estado sureño de Texas la mañana del miércoles, informaron medios estadounidenses.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, dijo en los informes que hubo “múltiples heridos y fallecidos” y que el tirador fue encontrado muerto por una “herida de bala autoinfligida”.

El Departamento de Policía de Dallas informó en redes sociales que el tiroteo ocurrió alrededor de las 6:40 a. m. hora local (11:40 GMT).

El tirador abrió fuego desde un edificio cercano, matando a una persona en el lugar, mientras que otras dos fueron trasladadas al hospital con heridas de bala.

“El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra el ICE, debe cesar. Rezo por todos los heridos en este ataque y por sus familias”, escribió el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en la plataforma de redes sociales X, sobre una publicación de Noem sobre el tiroteo.

Noem afirmó que los investigadores aún desconocen el motivo, mientras que no se aclararon de inmediato los detalles del tiroteo. Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, declaró a Fox News que ningún agente federal resultó herido.

El centro de ICE de Dallas fue sede de vigilias matutinas semanales, donde varias decenas de miembros de la comunidad, en apoyo a la inmigración, levantan carteles con mensajes como “las familias deben estar juntas” y “el debido proceso”, según informó The New York Times.