Taylor conecta doble de 2 carreras en la 9na y Medias Blancas derrotan 4-1 a Mellizos
Con un doble de dos carreras de Michael A. Taylor, los Medias Blancas de Chicago derrotaron 4-1 a los Mellizos de Minnesota en un partido que celebraron el pasado miércoles.
04/09/2025
MINNEAPOLIS (AP) — Brooks Baldwin bateó un sencillo productor y Michael A. Taylor siguió con un doble de dos carreras que puso a los Medias Blancas de Chicago en ventaja, para superar el miércoles 4-3 a los Mellizos de Minnesota e hilvanar su cuarto triunfo.
El hit de Baldwin acercó a Chicago a 3-2 mientras que Andrew Benitendi avanzaba a la antesala. Después de que Baldwin robó segunda, Taylor conectó un batazo por la línea del jardín izquierdo para darles a los Medias Blancas su primera ventaja de la noche.
El cubano Edgar Quero conectó un jonrón solitario en la segunda entrada y anotó en la novena con el sencillo de Baldwin contra Justin Topa (1-5).
Grant Taylor (1-4) lanzó un inning y un tercio para agenciarse la victoria. Jordan Leasure consiguió los últimos tres outs y se acreditó su sexto salvamento.
Luke Keaschall conectó un doble para empujar a Trevor Larnach en la primera entrada. Anotó con el sencillo de Matt Wallner, lo que puso el juego 2-0.
Royce Lewis conectó un sencillo impulsor al jardín izquierdo en la tercera entrada. Ryan Jeffers anotó para aumentar la ventaja de Minnesota a 3-1. Jeffers sumó tres hits, todos sencillos.
Zebby Matthews permitió una carrera y tres hits en una labor de seis episodios, con cinco ponches.
Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 4-1. El cubano Quero de 4-2 con una anotada y una empujada.
