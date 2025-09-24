Se estrella avión de pasajeros en el principal aeropuerto de Venezuela
Un avión privado de pasajeros se estrelló el miércoles cuando despegaba del principal aeropuerto de Venezuela. Dos ocupantes sobrevivieron al accidente, aunque no se brindó la cifra total de pasajeros a bordo.
24/09/2025 | 16:56Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
CARACAS (AP) — Un avión privado de pasajeros se estrelló el miércoles cuando despegaba del principal aeropuerto de Venezuela, informaron las autoridades aeronáuticas. Dos de sus ocupantes sobrevivieron al accidente.
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil indicó en un comunicado que la aeronave --un Learjet 55 con matrícula venezolana YV3440—- se precipitó a tierra a las 12:52 pm (16.52 GMT) cuando despegaba del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado a unos 20 kilómetros al noroeste de Caracas.
“Se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento, logrando el rescate con vida de dos pasajeros quienes inmediatamente recibieron la atención médica encontrándose en condiciones estables”, destacó el instituto aeronáutico sin dar otros detalles.
El comunicado no mencionó el número total de personas a bordo y describió a los sobrevivientes como “pasajeros”. Tampoco se informó el destino final del vuelo.
Funcionarios del aeropuerto no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press. No estaba claro si las operaciones de la terminal aérea se vieron afectadas.
Un equipo de investigación se encuentra en el sitio para esclarecer las posibles causas del hecho, indicó el organismo aeronáutico.
Videos en redes sociales mostraron una densa humareda negra saliendo de un extremo de la pista del aeropuerto cercana a una zona residencial.
Lectura rápida
[Fuente: AP]