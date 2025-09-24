En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Agostina Brunetti

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Se estrella avión de pasajeros en el principal aeropuerto de Venezuela

Un avión privado de pasajeros se estrelló el miércoles cuando despegaba del principal aeropuerto de Venezuela. Dos ocupantes sobrevivieron al accidente, aunque no se brindó la cifra total de pasajeros a bordo.

24/09/2025 | 16:56Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

CARACAS (AP) — Un avión privado de pasajeros se estrelló el miércoles cuando despegaba del principal aeropuerto de Venezuela, informaron las autoridades aeronáuticas. Dos de sus ocupantes sobrevivieron al accidente.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil indicó en un comunicado que la aeronave --un Learjet 55 con matrícula venezolana YV3440—- se precipitó a tierra a las 12:52 pm (16.52 GMT) cuando despegaba del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado a unos 20 kilómetros al noroeste de Caracas.

“Se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento, logrando el rescate con vida de dos pasajeros quienes inmediatamente recibieron la atención médica encontrándose en condiciones estables”, destacó el instituto aeronáutico sin dar otros detalles.

El comunicado no mencionó el número total de personas a bordo y describió a los sobrevivientes como “pasajeros”. Tampoco se informó el destino final del vuelo.

Funcionarios del aeropuerto no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press. No estaba claro si las operaciones de la terminal aérea se vieron afectadas.

Un equipo de investigación se encuentra en el sitio para esclarecer las posibles causas del hecho, indicó el organismo aeronáutico.

Videos en redes sociales mostraron una densa humareda negra saliendo de un extremo de la pista del aeropuerto cercana a una zona residencial.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un avión privado de pasajeros se estrelló al despegar desde el principal aeropuerto de Venezuela.

¿Quiénes sobrevivieron? Dos ocupantes del avión sobrevivieron al accidente y recibieron atención médica.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente ocurrió el miércoles a las 12:52 pm (16.52 GMT).

¿Dónde sucedió? Ocurrió en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, cerca de Caracas.

¿Cómo se produjo el accidente? Testimonios indican que el avión se precipitó a tierra durante el despegue.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho