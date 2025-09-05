Se espera informe preliminar sobre la tragedia del funicular en Lisboa

FOTO: Informe preliminar sobre tragedia de funicular en Lisboa, previsto para el viernes

LISBOA, Portugal (AP) — Los detalles sobre los fallecidos en el descarrilamiento de un funicular en la capital de Portugal comenzaron a salir a la luz, mientras se esperó que el primer informe de la investigación que examina las causas del accidente de esta popular atracción turística de Lisboa se publique en las próximas horas.

El emblemático Elevador da Glória, de color amarillo y blanco y que está considerado monumento nacional, iba lleno de locales y turistas internacionales cuando se salió de sus rieles el miércoles por la noche. Dieciséis personas murieron y 21 más resultaron heridas.

Varias agencias investigaron lo que el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, describió como “una de las mayores tragedias de nuestra historia reciente”.

La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos y Ferroviarios del gobierno dijo que finalizó su análisis de los restos y emitirá un informe técnico preliminar. El investigador jefe de la policía, Nelson Oliveira, indicó que se espera un informe preliminar de la policía, que tiene un alcance más amplio, para dentro de 45 días.

Los restos del tranvía fueron retirados del lugar del siniestro durante la noche y quedaron bajo custodia policial.

Una tragedia transfronteriza

La fiscalía portuguesa dijo el jueves que ocho de las víctimas mortales habían sido identificadas: cinco ciudadanos portugueses, dos surcoreanos y un suizo.

Hay “una alta probabilidad”, basándose en los documentos recuperados y en otras evidencias, de que los fallecidos incluyan además a dos canadienses, un estadounidense, un alemán y un ucraniano, de acuerdo con el jefe de la policía nacional de investigación, Luís Neves. Los investigadores trabajaron en la identificación de tres de los muertos.

El Ministerio de Exteriores de Francia dijo que entre las víctimas había una mujer que tenía doble ciudadanía franco-canadiense.

El sindicato de trabajadores del transporte, SITRA, dijo que el frenador del tranvía, André Marques, también perdió la vida en el siniestro. Una organización benéfica portuguesa, Santa Casa da Misericórdia, cuya sede principal en Lisboa está en la cima de la colina por donde circula el tranvía, apuntó que cuatro de sus empleados murieron.

Españoles, israelíes, portugueses, brasileños, italianos y franceses resultaron heridos, explicó el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud de Portugal, Álvaro Santos Almeida. Cinco de ellos permanecieron en estado grave.

“Esta tragedia... va más allá de nuestras fronteras”, dijo Montenegro en un discurso televisado desde su residencia oficial. Lisboa recibió alrededor de 8,5 millones de turistas el año pasado, y, normalmente, el corto y pintoresco trayecto de unos pocos cientos de metros que hace el funicular suele atraer largas filas de gente. El jueves se guardó un día de luto nacional.

Por la noche, cientos de personas asistieron a una misa solemne en la majestuosa Iglesia de Santo Domingo en Lisboa. Montenegro, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, estaban entre los afligidos asistentes, algunos vestidos de negro, en el santuario iluminado por velas.

Operador dice que funicular se revisaba a diario

El tranvía eléctrico estuvo sujeto por cables de acero y pudo transportar a más de 40 personas. Las autoridades se negaron a comentar si un freno defectuoso o un cable roto pudieron haber provocado que el funicular que bajaba se estrellase contra un edificio donde la empinada calle del centro hace una curva.

“La ciudad necesita respuestas”, afirmó el alcalde, que agregó que hablar de posibles causas era “mera especulación”.

Además de las pesquisas de la policía, la fiscalía y los expertos en transporte del gobierno, la empresa que opera los tranvías y autobuses de Lisboa, Carris, dijo que abrió su propia investigación.

El funicular, que ha estado en servicio desde 1914, se sometió a un programa de mantenimiento completo el año pasado y la empresa realizó una inspección visual de 30 minutos todos los días, señaló el jueves el director general de Carris, Pedro de Brito Bogas.

El tranvía fue inspeccionado por última vez nueve horas antes del descarrilamiento, apuntó durante una conferencia de prensa, pero no dio más detalles sobre la inspección visual ni concretó cuándo se le preguntó si se habían probado todos los cables.

El ayuntamiento de Lisboa suspendió el funcionamiento de otros funiculares mientras se realizaron inspecciones inmediatas.

Turistas conmocionados

Felicity Ferriter, una turista británica de 70 años, dijo que estaba desempacando su maleta en un hotel cercano cuando escuchó “un estruendo enorme”.

La pareja había visto el funicular cuando llegaron y tenía la intención de montar al día siguiente.

“Iba a ser uno de los momentos más destacados de nuestras vacaciones”, señaló, apuntando que “podríamos haber sido nosotros”.

Francesca di Bello, una italiana de 23 años de vacaciones con su familia, había estado en el Elevador da Glória solo unas horas antes del siniestro.

Pasaron a pie por el lugar del accidente el jueves y se mostraron conmocionados al ver los restos. A la pregunta de si volvería a montar en un funicular en Portugal o en otro lugar, Di Bello fue contundente: “Definitivamente no.”