Rusia: la central nuclear de Zaporiyia perdió toda la energía externa y estuvo en riesgo la seguridad
Fue la décima vez que ocurre un corte de energía eléctrica en esa central durante el conflicto entre Rusia y Ucrania, por lo que se investiga la causa.
24/09/2025 | 06:43Redacción Cadena 3
La central nuclear de Zaporiyia perdió toda la energía externa el martes, mostrando persistentes riesgos para la seguridad nuclear, según un organismo de control nuclear de la ONU.
La pérdida de energía eléctrica fue la décima vez durante el conflicto entre Rusia y Ucrania, indicaron el martes desde el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en la red social X, añadiendo que su equipo está investigando la causa del incidente.
El director general de la agencia, Rafael Grossi, dijo más tarde que los generadores diesel de emergencia habían comenzado a operar para abastecer de energía a la planta, citando a su equipo en Zaporiyia.
Los seis reactores de Zaporiyia están en parada fría desde 2024, pero aún requieren agua de refrigeración para los núcleos de los reactores y piscinas de combustible gastado. Antes del conflicto, contaba con 10 líneas de energía externa.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la central nuclear de Zaporiyia? La central perdió toda la energía externa, lo que generó riesgos para la seguridad nuclear.
¿Cuántas veces ha ocurrido esto? Fue la décima vez que la central experimentó un corte de energía durante el conflicto entre Rusia y Ucrania.
¿Quién informó sobre el incidente? El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) comunicó la información a través de la red social X.
¿Qué medidas se tomaron tras el incidente? Los generadores diesel de emergencia comenzaron a operar para asegurar el suministro de energía a la planta.
¿Cuál es el estado actual de los reactores? Los seis reactores están en parada fría desde 2024, pero necesitan agua de refrigeración para su funcionamiento.
[Fuente: Noticias Argentinas]