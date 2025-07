Republicanos advierten a Trump que despedir al presidente de la Fed podría dañar la economía

WASHINGTON (AP) — El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, adquirió un respaldo clave en el Capitolio por parte de senadores republicanos que temieron las repercusiones si el presidente Donald Trump cumplía su amenaza de intentar destituir al titular del banco central, que es políticamente independiente.

Mientras Trump pareció vacilar esta semana sobre la posibilidad de despedir al presidente de la Fed, algunos republicanos en el Congreso comenzaron a advertir que tal medida sería un error. Si lo hacía, el mandatario podría destruir la independencia de la Fed de la influencia política e introducir incertidumbre en los cimientos de la economía de Estados Unidos.

“Si alguien piensa que sería una buena idea que la Fed se convierta en otra agencia del gobierno sujeta al presidente, comete un gran error”, afirmó el senador republicano de Carolina del Norte, Thom Tillis, en un discurso ante el pleno.

La medida de apoyo de los miembros republicanos del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado mostró cómo los republicanos tradicionales actuaron cuidadosamente en una presidencia en la que Trump a menudo coquetea con ideas, como aranceles elevados o despedir al presidente de la Fed, que amenazan con socavar la confianza en la economía estadounidense.

Tillis, quien recientemente decidió no buscar la reelección tras enfrentarse a Trump, dijo más tarde a The Associated Press que las consecuencias económicas del despido de Powell perjudicarían principalmente a “gente como yo que creció en parques de casas rodantes y que puede tener unos pocos miles de dólares en su plan de jubilación”.

También señaló que la queja subyacente de Trump contra la Fed, es decir, su reticencia a bajar las tasas de interés, no depende solo de Powell, sino de un comité de 12 miembros.

“Los mercados esperan un banco central independiente”, dijo Mike Rounds, senador republicano de Dakota del Sur, quien advirtió contra el despido de Powell. “Y si pensaran por un minuto que no es independiente, eso afectaría las previsiones y la integridad de las decisiones que toma el banco”.

Aun así, muchos republicanos pensaron que despedir a Powell era una buena idea.

“El más incompetente y peor presidente de la Reserva Federal en la historia de Estados Unidos debería renunciar”, dijo el senador republicano de Ohio, Bernie Moreno.

Trump dijo que también lo alentaron a despedir a Powell durante una reunión con una docena de miembros de la Cámara de Representantes de extrema derecha el martes por la noche.

¿Los presidentes tienen autoridad para despedir al presidente de la Fed?

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo a los periodistas que estaba “descontento con el liderazgo” en la Fed, pero agregó: “Honestamente, no estoy seguro de si esa autoridad ejecutiva existe” para despedir a Powell.

El presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, French Hill, subrayó que los presidentes no tienen la autoridad para despedir al presidente de la Fed, pero también dijo que entendía las quejas de Trump sobre el liderazgo de Powell. Él y otros republicanos señalaron que el mandato del funcionario termina el próximo año de todos modos, y Trump tendrá la oportunidad de nombrar un nuevo presidente del organismo.

Cuando el Congreso creó la Reserva Federal hace más de 100 años, la aisló de la presión política al estipular que sus gobernadores y su presidente solo podrían ser despedidos “por causa”, un estándar más alto que la mayoría de los nombramientos políticos. Sin embargo, el gobierno de Trump ha maniobrado para cumplir con ese estándar acusando a Powell de manejar mal un proyecto de renovación de 2.500 millones de dólares en la sede de la Fed.

“De repente, cuando fracasaron sus intentos iniciales de intimidar a Powell, Trump y los republicanos del Congreso decidieron investigar cuánto gasta la Fed en renovaciones de edificios”, dijo el miércoles en un discurso la senadora Elizabeth Warren, la principal demócrata del Comité Bancario del Senado. “Independencia no significa impunidad y he presionado durante mucho tiempo por más transparencia y responsabilidad en la Fed. Pero esto es demasiado”.

Después de que Powell enviara una carta al Congreso donde detalla partes del proyecto de renovación, el senador Tim Scott, presidente del Comité Bancario del Senado, emitió un breve comunicado diciendo que él “ha continuado pidiendo una mayor transparencia y responsabilidad en la Reserva Federal, y esta carta coincide con mejorar la comunicación y la transparencia que él busca”.

Evitando una prolongada batalla legal

De todos modos, sería legalmente dudoso despedir a Powell por la renovación.

“Eso se litigaría y no veo una razón, por causa o de otro modo, para destituirlo”, dijo esta semana a los periodistas el senador John Kennedy, miembro republicano del comité del Senado que supervisa la Fed.

Agregó que comprende la “frustración” del presidente ante la reticencia de la Fed a bajar las tasas de interés mientras intenta controlar la inflación, y añadió: “Lo entiendo, pero creo que es muy importante que la Reserva Federal siga siendo independiente”.

Incluso aquellos republicanos que argumentaron que el presidente tiene motivos para despedir a Powell y acumularon críticas sobre el banquero central admitieron que sería un paso doloroso.

“Esa es una decisión que tomará el presidente, y está siendo muy reflexivo al respecto”, dijo Moreno, el senador de Ohio que pidió la renuncia de Powell. “Pero no creo que debamos someter al país a nada de eso”.