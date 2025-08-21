FOTO: Renuncia ministro de Hacienda de Chile, figura clave del gobierno, a pocos meses de las elecciones

SANTIAGO (AP) — El ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, considerado uno de los hombres fuertes del gobierno, presentó el jueves su renuncia por motivos personales, lo que representó una nueva baja en la administración del presidente Gabriel Boric a pocos meses del término de su mandato.

La salida del renombrado economista se produjo tan solo un día después de que Boric anunciara la remoción del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, debido a las tensiones políticas entre partidos aliados que quebraron la lista única del oficialismo para las elecciones generales de noviembre.

Marcel, de 65 años y quien ejerció como presidente del Banco Central de Chile entre 2016 y 2022, perteneció a un reducido grupo de ministros que ocuparon sus cargos desde el inicio del gobierno de Boric, en marzo de 2022.

En una ceremonia la tarde del jueves en el Palacio de la Moneda de Santiago, Boric oficializó los cambios. En reemplazo de Marcel, el nuevo titular de Hacienda será el hasta entonces ministro de Economía, Nicolás Grau.

Álvaro García Hurtado y María Ignacia Fernández Gatica estarán al frente de las carteras de Economía y Agricultura, respectivamente.

“El equipo económico tiene cambios importantes”, pero “nuestro gobierno va a seguir avanzando en la dirección de la responsabilidad fiscal”, dijo Boric en su discurso, al destacar “el rigor, la tenacidad, la seriedad y la generosidad” del ahora exministro Marcel. “Su aporte no se limita a lo económico”.

La nueva reconfiguración del gabinete supuso el más reciente cambio de una serie de reajustes en medio de las múltiples bajas sufridas en la administración de Boric este año, a quien queda poco más de seis meses en el poder, pero menos de cuatro para conocer a su sucesor.

En julio, la entonces ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, renunció al cargo para dedicarse a un puesto en el gabinete presidencial como jefa de Planificación Estratégica.

En los últimos meses, igualmente han renunciado a sus cargos, por distintas razones, las titulares de los Ministerios de Defensa, Bienes Nacionales, Interior y Trabajo, este último ocupado hasta el pasado abril por Jeannette Jara, quien disputará las elecciones presidenciales de noviembre como la candidata del oficialismo tras imponerse en las primarias de junio.