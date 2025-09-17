Real Madrid: Alexander-Arnold se perderá varias semanas por lesión muscular
El lateral derecho sufrió una lesión muscular en la victoria 2-1 sobre Olympique de Marsella en Liga de Campeones y podría estar un mes y medio fuera de las canchas.
17/09/2025 | 10:56Redacción Cadena 3
FOTO: Real Madrid: Alexander-Arnold, baja varias semanas por lesión muscular
MADRID (AP) — El lateral derecho Trent Alexander-Arnold se perdió varias semanas con el Real Madrid tras sufrir una lesión muscular en la pierna izquierda en la victoria 2-1 sobre el Olympique de Marsella en la Liga de Campeones el martes.
Alejandro-Arnold tuvo que ser sustituido cinco minutos después de iniciado el partido en el estadio Santiago Bernabéu. Madrid informó que las pruebas realizadas el miércoles mostraron que el internacional inglés tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda.
El Madrid añadió que la disponibilidad de Alejandro-Arnold quedó “pendiente de evolución”, aunque la expectativa es que podría perderse alrededor un mes y medio.
Alejandro-Arnold estaba corriendo solo cuando se frenó y se llevó la mano a la parte posterior de su pierna izquierda. Se dejó caer al suelo para esperar asistencia médica y finalmente fue reemplazado por Dani Carvajal.
Carvajal fue expulsado más tarde por propinar un cabezazo al arquero rival Gerónimo Rulli y se perderá el próximo partido en la fase de liga de la Liga de Campeones —en Kairat en dos semanas.
Alejandro-Arnold llegó al Madrid procedente de Liverpool este verano. Debutó con el club español durante el Mundial de Clubes.
Ayudó a Liverpool a ganar un título de la Liga de Campeones y dos títulos de la Liga Premier.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Trent Alexander-Arnold sufrió una lesión muscular. ¿Quién está afectado?
El lateral derecho Trent Alexander-Arnold del Real Madrid.¿Cuándo sucedió?
La lesión ocurrió durante un partido de Liga de Campeones el martes. ¿Dónde sucedió?
En el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
¿Cómo se produjo la lesión?
Se detuvo mientras corría y se tocó la parte posterior de la pierna. ¿Por qué es significativa esta lesión?
Podría mantenerlo fuera de las canchas por un mes y medio.
[Fuente: AP]