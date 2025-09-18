Protestan en Bélgica contra el plan de EEUU de destruir anticonceptivos almacenados

FOTO: Protestan en Bélgica por posible plan de EEUU de destruir anticonceptivos en un almacén

BRUSELAS (AP) — Decenas de defensores de las mujeres se manifestaron el jueves cerca de la embajada de Estados Unidos en Bruselas para protestar contra los planes de la administración Trump para destruir millones de dólares en suministros de control de natalidad destinados a mujeres que viven en condiciones difíciles en África.

Las preocupaciones surgieron después de que el gobierno del presidente Donald Trump indicó a principios de este verano que estaba sopesando el destino de los suministros, que incluyen píldoras anticonceptivas, implantes y DIU, y que permanecen en un almacén financiado por Estados Unidos en Geel, Bélgica.

La orden del gobierno estadounidense de desaparecer la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que gestionaba programas de ayuda exterior, dejó en duda el destino de dichos suministros de control de natalidad.

Los activistas dijeron que incinerarlos podría resultar en 362.000 embarazos no deseados y la muerte de más de 700 mujeres relacionadas con el parto o el embarazo.

Unas 50 personas en la manifestación gritaron “Vergüenza, vergüenza, vergüenza, Trump es el culpable”. Algunos sostuvieron cruces de madera con mensajes como “+700 mujeres muertas” y “gente morirá”.

Los anticonceptivos, que costaron más de 9 millones de dólares y fueron financiados por los contribuyentes estadounidenses, estaban destinados a mujeres en zonas de guerra o campos de refugiados, según las senadoras Jeanne Shaheen, demócrata de Nuevo Hampshire, y Lisa Murkowski, republicana de Alaska.

La posibilidad de que los suministros pudiera ser destruidos enfureció a los defensores de la planificación familiar en ambos lados del Atlántico.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo el mes pasado que no se había tomado una decisión final sobre los anticonceptivos y que la administración aún estaba “determinando el camino a seguir”.

El jefe de la rama europea de la Federación Internacional de Planificación Familiar, Micah Grzywnowicz, dijo que los suministros deberían haber sido enviados a cinco países africanos: República Democrática del Congo, Kenia, Mali, Tanzania y Zambia.

“En Tanzania, a donde esos suministros se suponía que debían enviarse, representan un tercio de todas las necesidades del sistema de salud. Y en números humanos, son un millón y medio de mujeres y niñas que se supone deben recibir suministros que salvan vidas”, dijo Grzywnowicz.

“Está muy claro que esta es una táctica. Es un juego a largo plazo para desmantelar el sistema de salud global que tenemos”, agregó Grzywnowicz. “Se trata de control: nuestros cuerpos, nuestra toma de decisiones, y no somos nosotros quienes tenemos el control en este momento”.

Bélgica ha estado hablando con diplomáticos estadounidenses sobre intentar salvar los suministros de la destrucción, incluyendo sacarlos del almacén. El gobierno regional en Flandes, donde están almacenados, prohíbe incinerar bienes reutilizables.

Solo pueden ser quemados “si el Ministerio de Medio Ambiente concede una exención de la prohibición de incineración y se paga un doble impuesto sobre la incineración de residuos”, dijo el jefe de comunicaciones del ministerio, Tom Demeyer.

“No se ha solicitado ni concedido tal exención hasta la fecha”, agregó Demeyer. Las autoridades ambientales flamencas inspeccionaron el almacén la semana pasada para asegurarse de que los suministros de control de natalidad aún estuvieran allí. Las instalaciones de incineración en el área han sido advertidas para notificar a las autoridades en caso de que se intente destruirlos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.