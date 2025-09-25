Príncipe saudí congela alquileres en Riad tras alzas rápidas en cinco años

RIAD (AP) — El poderoso príncipe heredero de Arabia Saudí ordenó el jueves que los precios de alquiler de propiedades comerciales y residenciales en la capital del reino, Riad, se congelen por cinco años.

La decisión del príncipe heredero Mohammed bin Salman se produjo mientras los precios de alquiler aumentaron rápidamente en Riad tras la pandemia de coronavirus y mientras el reino impulsó importantes proyectos de desarrollo.

Según las normas anunciadas por los medios estatales del reino, los infractores enfrentaron multas de hasta un año de alquiler de la propiedad y compensaciones adicionales para los inquilinos. Los denunciantes recibieron hasta el 20% de las multas recaudadas.