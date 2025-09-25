En vivo

Príncipe saudí congela alquileres en Riad tras alzas rápidas en cinco años

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, congeló precios de alquiler en Riad durante cinco años debido a un incremento rápido tras la pandemia y proyectos de desarrollo.

25/09/2025 | 11:08Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

RIAD (AP) — El poderoso príncipe heredero de Arabia Saudí ordenó el jueves que los precios de alquiler de propiedades comerciales y residenciales en la capital del reino, Riad, se congelen por cinco años.

La decisión del príncipe heredero Mohammed bin Salman se produjo mientras los precios de alquiler aumentaron rápidamente en Riad tras la pandemia de coronavirus y mientras el reino impulsó importantes proyectos de desarrollo.

Según las normas anunciadas por los medios estatales del reino, los infractores enfrentaron multas de hasta un año de alquiler de la propiedad y compensaciones adicionales para los inquilinos. Los denunciantes recibieron hasta el 20% de las multas recaudadas.

Lectura rápida

¿Qué decidió el príncipe saudí? Congelar los precios de alquiler de propiedades en Riad por cinco años.

¿Quién ordenó esta decisión? El príncipe heredero Mohammed bin Salman.

¿Cuándo se comunicó la medida? El jueves, en una reciente declaración de los medios estatales.

¿Por qué se tomó esta decisión? Debido a un aumento rápido en los precios de alquiler tras la pandemia y en relación a proyectos de desarrollo.

¿Qué sanciones habrá para quienes infrinjan la medida? Podrán enfrentar multas de hasta un año de alquiler y compensaciones para inquilinos.

[Fuente: AP]

