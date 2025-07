Potente terremoto de 8,8° frente a las costas de la península rusa de Kamchatka

Un terremoto de magnitud 8,8 grados sacudió una zona en alta mar al este de la península rusa de Kamchatka este miércoles, informó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, por sus siglas en inglés).

El epicentro fue localizado a 52,40 grados de latitud norte y 160,20 grados de longitud este. El sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, detalló el CENC.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El temblor se produjo en el oriente de Rusia, lo que generó alerta de tsunamis, evacuaciones y daños materiales, aunque no se reportaron víctimas en Severo Kurilsk, la ciudad más cercana al episodio.

“Este terremoto fue el más grave y más fuerte de las últimas décadas”, afirmó el gobernador de Kamchatka, Vladimir Solodov.

/Inicio Código Embebido/

More video of the M8.8 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia ???? pic.twitter.com/pHWYktqGvo