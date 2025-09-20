FOTO: Posible acuerdo de TikTok con China asegurará el control de EEUU sobre la app, dice la Casa Blanca

WASHINGTON (AP) — Un acuerdo emergente de TikTok con China garantizará que las empresas estadounidenses controlen el algoritmo que impulsa el feed de la aplicación de videos y que los estadounidenses ocupen la mayoría de los asientos en una junta que supervisa las operaciones en Estados Unidos, dijo el sábado la Casa Blanca.

Una cuestión central en el tira y afloja entre Washington y Beijing ha sido si la popular plataforma de video mantendría su algoritmo después de la posible desinversión de la empresa matriz china ByteDance.

El Congreso estadounidense aprobó una prohibición para TikTok que entrará en vigor en enero, pero el presidente Donald Trump ha firmado varias órdenes que han permitido que la app siga operando en Estados Unidos mientras su administración intenta llegar a un acuerdo para que ByteDance venda sus operaciones en el país.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el gigante tecnológico Oracle sería responsable de los datos y la seguridad de la aplicación y que los estadounidenses controlarán seis de los siete asientos de una junta que se planea.

“Estamos 100% seguros de que el acuerdo está hecho, ahora solo falta que se firme y el equipo del presidente está trabajando con sus homólogos chinos para lograrlo”, dijo Leavitt en “Saturday in America” de Fox News. Un día antes, Trump y el presidente de China, Xi Jinping, discutieron un acuerdo de TikTok en una larga llamada telefónica.

Leavitt dijo que “el algoritmo también será controlado por Estados Unidos”, ofreciendo más detalles sobre cómo se está configurando el acuerdo, al menos a los ojos de la Casa Blanca.

El algoritmo de TikTok alimenta lo que los usuarios ven en la aplicación. Los funcionarios estadounidenses han advertido que el algoritmo es vulnerable a la manipulación por parte de las autoridades chinas, quienes pueden usarlo para moldear el contenido en la plataforma de una manera que es difícil de detectar.

Trump dijo después de su llamada con Xi que los inversores estadounidenses estaban alineados y que el líder chino ha sido “un caballero” sobre el asunto. El presidente republicano fue vago sobre la cuestión crucial de si China controlaría el algoritmo.

“Todo se está resolviendo”, dijo Trump. “Vamos a tener un control muy bueno”.

Una declaración del gobierno chino después de esa llamada telefónica no aclaró a qué había accedido Xi respecto a la venta de una participación de control por parte de la empresa matriz china de TikTok para evitar una prohibición en Estados Unidos.

Leavitt dijo que Trump “reconoció la necesidad de proteger la privacidad y los datos de los estadounidenses mientras también mantenía esta aplicación abierta”, añadiendo que “TikTok es una parte vital de nuestro proceso democrático”.

Una encuesta reciente del Centro de Investigación Pew encontró que un tercio de los estadounidenses apoya prohibir TikTok, una disminución del 50% respecto de marzo de 2023. Casi un tercio dijo que se opondría a una prohibición y un porcentaje similar no estaba seguro.

Entre aquellos que dijeron que apoyaban la prohibición de la app de video, aproximadamente ocho de cada diez citaron cuestiones sobre la seguridad de los datos de los usuarios como un factor importante en su decisión, según el informe.

Leavitt expresó confianza en que el acuerdo se finalizaría pronto. “Ahora solo necesitamos que se firme este acuerdo”, comentó. “Y eso sucederá, anticipo, en los próximos días”.