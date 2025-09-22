Netanyahu anunció conversaciones de paz entre Israel y Siria tras victorias militares

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu declaró en una reunión semanal de gabinete que Israel mantiene conversaciones con Siria para la posibilidad de alcanzar la paz, según un comunicado emitido por su oficina.

Afirmó que las conversaciones con Siria y los contactos con el Líbano “no habrían sido posibles sin nuestras contundentes victorias en el frente norte y en otros frentes”.

“Nuestras victorias en el Líbano contra Hezbolá han abierto una ventana de oportunidad que ni siquiera se imaginaba antes de las recientes operaciones y nuestra acción, y es la posibilidad de alcanzar la paz con nuestros vecinos del norte”, declaró Netanyahu.

A partir de octubre de 2023, Israel lanzó una campaña militar en múltiples frentes que involucra a varias partes, incluyendo a Hamás, Irán, Hezbolá en el Líbano y los hutíes en Yemen.

La guerra en Gaza causó la muerte de más de 65.000 palestinos, informa un cable de la agencia de noticias Xinhua.