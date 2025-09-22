En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Netanyahu anunció conversaciones de paz entre Israel y Siria tras victorias militares

Lanzó una campaña militar en múltiples frentes que involucra a varias partes, incluyendo a Hamás, Irán, Hezbolá en el Líbano y los hutíes en Yemen

22/09/2025 | 13:34Redacción Cadena 3

FOTO: Benjamin Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu declaró en una reunión semanal de gabinete que Israel mantiene conversaciones con Siria para la posibilidad de alcanzar la paz, según un comunicado emitido por su oficina.

Afirmó que las conversaciones con Siria y los contactos con el Líbano “no habrían sido posibles sin nuestras contundentes victorias en el frente norte y en otros frentes”.

“Nuestras victorias en el Líbano contra Hezbolá han abierto una ventana de oportunidad que ni siquiera se imaginaba antes de las recientes operaciones y nuestra acción, y es la posibilidad de alcanzar la paz con nuestros vecinos del norte”, declaró Netanyahu.

A partir de octubre de 2023, Israel lanzó una campaña militar en múltiples frentes que involucra a varias partes, incluyendo a Hamás, Irán, Hezbolá en el Líbano y los hutíes en Yemen.

La guerra en Gaza causó la muerte de más de 65.000 palestinos, informa un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Lectura rápida

¿Quién anunció las conversaciones de paz? Benjamin Netanyahu anunció las conversaciones de paz entre Israel y Siria.

¿Con quiénes mantiene Israel conversaciones? Israel mantiene conversaciones con Siria.

¿Cuál fue el motivo de estas conversaciones? Las victorias militares de Israel en varios frentes permitieron la posibilidad de diálogo.

¿Qué conflicto ha causado muertes significativas? La guerra en Gaza causó la muerte de más de 65.000 palestinos.

¿Qué otros actores están involucrados en la campaña militar? La campaña involucra a Hamás, Irán, Hezbolá y los hutíes en Yemen.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho