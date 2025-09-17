En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Newell´s

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Belgrano vs. Newell´s

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

México se prepara para el Mundial con amistoso ante Paraguay en noviembre

México continuará su preparación para el Mundial 2026 con un amistoso ante Paraguay en noviembre, según informó la dirección de selecciones nacionales. El partido se disputará en San Antonio, Texas.

17/09/2025 | 14:43Redacción Cadena 3

FOTO: México continuará su preparación para el Mundial amistoso ante Paraguay en noviembre

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México continuó con su preparación para el Mundial 2026 con un amistoso contra Paraguay en San Antonio, Texas, durante la fecha FIFA de noviembre, según informó el miércoles la dirección de selecciones nacionales.

El equipo dirigido por Javier Aguirre vino de empatar ante Japón y Corea del Sur en septiembre y en octubre continuó su preparación con encuentros ante Colombia, en Arlington, Texas y ante Ecuador en la occidental ciudad de Guadalajara.

Para noviembre, el Tri confirmó recientemente un partido ante Uruguay en Torreón, al norte del país, y faltaba finiquitar el trámite para chocar ante Paraguay, que bajo la conducción del técnico argentino Gustavo Alfaro acaba de clasificarse para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Será el primer partido de México en San Antonio desde septiembre de 2019, cuando enfrentó a Argentina.

Se trata del primer partido entre mexicanos y paraguayos desde el 31 de agosto de 2022. La Albirroja ganó 1-0.

Lectura rápida

¿Cuándo se jugará el amistoso entre México y Paraguay?
El amistoso se disputará en noviembre durante la fecha FIFA.

¿Quién dirige al equipo mexicano?
El equipo se encuentra bajo la dirección de Javier Aguirre.

¿Dónde se realizará el partido?
El amistoso se llevará a cabo en San Antonio, Texas.

¿Contra qué equipos se entrenará México antes del amistoso?
México jugará contra Colombia y Ecuador en octubre.

¿Qué técnico dirige a Paraguay?
El técnico de Paraguay es el argentino Gustavo Alfaro.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho