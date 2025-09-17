México se prepara para el Mundial con amistoso ante Paraguay en noviembre
México continuará su preparación para el Mundial 2026 con un amistoso ante Paraguay en noviembre, según informó la dirección de selecciones nacionales. El partido se disputará en San Antonio, Texas.
17/09/2025 | 14:43Redacción Cadena 3
FOTO: México continuará su preparación para el Mundial amistoso ante Paraguay en noviembre
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México continuó con su preparación para el Mundial 2026 con un amistoso contra Paraguay en San Antonio, Texas, durante la fecha FIFA de noviembre, según informó el miércoles la dirección de selecciones nacionales.
El equipo dirigido por Javier Aguirre vino de empatar ante Japón y Corea del Sur en septiembre y en octubre continuó su preparación con encuentros ante Colombia, en Arlington, Texas y ante Ecuador en la occidental ciudad de Guadalajara.
Para noviembre, el Tri confirmó recientemente un partido ante Uruguay en Torreón, al norte del país, y faltaba finiquitar el trámite para chocar ante Paraguay, que bajo la conducción del técnico argentino Gustavo Alfaro acaba de clasificarse para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Será el primer partido de México en San Antonio desde septiembre de 2019, cuando enfrentó a Argentina.
Se trata del primer partido entre mexicanos y paraguayos desde el 31 de agosto de 2022. La Albirroja ganó 1-0.
Lectura rápida
¿Cuándo se jugará el amistoso entre México y Paraguay?
El amistoso se disputará en noviembre durante la fecha FIFA.
¿Quién dirige al equipo mexicano?
El equipo se encuentra bajo la dirección de Javier Aguirre.
¿Dónde se realizará el partido?
El amistoso se llevará a cabo en San Antonio, Texas.
¿Contra qué equipos se entrenará México antes del amistoso?
México jugará contra Colombia y Ecuador en octubre.
¿Qué técnico dirige a Paraguay?
El técnico de Paraguay es el argentino Gustavo Alfaro.
[Fuente: AP]