Manifestación de la derecha en Holanda termina en violencia y caos
Una manifestación de la derecha en Holanda se tornó violenta y caótica cuando agitadores se enfrentaron a la policía y vandalizaron una oficina política, a pocas semanas de las elecciones generales del país.
20/09/2025 | 12:23Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
LA HAYA, Holanda (AP) — Una manifestación de la derecha en Holanda se tornó violenta y caótica el sábado cuando agitadores se enfrentaron con la policía y vandalizaron la oficina de un partido político, a pocas semanas de las elecciones generales del país.
La policía utilizó gas lacrimógeno y un cañón de agua para dispersar a los alborotadores que lanzaron objetos a los oficiales e incendiaron una patrulla. No hubo información inmediata sobre heridos o arrestos. Los medios holandeses mostraron a los agitadores atacando también una oficina del partido político centrista D66.
“Escoria. Mantengan sus manos alejadas de los partidos políticos”, expresó en la red social X el líder del partido, Rob Jetten. “Si creen que pueden intimidarnos, mala suerte. Nunca permitiremos que alborotadores extremistas se apoderen de nuestro hermoso país”:
Un grupo más pequeño de alborotadores se dirigió al Parlamento holandés, que actualmente está cercado debido a una renovación que lleva años en curso.
La violencia estalló en una manifestación a la que asistieron cientos de personas, muchas de ellas vestidas de negro y ondeando banderas, para pedir políticas de asilo más estrictas.
Las elecciones generales del 29 de octubre fueron convocadas después de que el legislador anti-Islam Geert Wilders retiró a su partido de la coalición gobernante en una disputa sobre medidas para controlar la migración.
En un comunicado, Wilders condenó a los alborotadores por bloquear una autopista y atacar a la policía, calificándolos de “idiotas” y “escoria”.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Holanda? Una manifestación de la derecha se tornó violenta, con enfrentamientos entre alborotadores y policía.
¿Quién lideró el evento? La manifestación fue organizada por grupos de derecha, incluyendo miembros del partido de Geert Wilders.
¿Cuándo tuvo lugar? La manifestación se llevó a cabo el sábado, antes de las elecciones generales del 29 de octubre.
¿Dónde sucedió? La violencia ocurrió en La Haya, frente a la oficina del partido D66 y el Parlamento.
¿Por qué estalló la violencia? Los manifestantes pedían políticas de asilo más estrictas y enfrentaron a la policía en medio del descontento social.
[Fuente: AP]