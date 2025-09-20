Manifestación de la derecha en Holanda termina en violencia y caos

LA HAYA, Holanda (AP) — Una manifestación de la derecha en Holanda se tornó violenta y caótica el sábado cuando agitadores se enfrentaron con la policía y vandalizaron la oficina de un partido político, a pocas semanas de las elecciones generales del país.

La policía utilizó gas lacrimógeno y un cañón de agua para dispersar a los alborotadores que lanzaron objetos a los oficiales e incendiaron una patrulla. No hubo información inmediata sobre heridos o arrestos. Los medios holandeses mostraron a los agitadores atacando también una oficina del partido político centrista D66.

“Escoria. Mantengan sus manos alejadas de los partidos políticos”, expresó en la red social X el líder del partido, Rob Jetten. “Si creen que pueden intimidarnos, mala suerte. Nunca permitiremos que alborotadores extremistas se apoderen de nuestro hermoso país”:

Un grupo más pequeño de alborotadores se dirigió al Parlamento holandés, que actualmente está cercado debido a una renovación que lleva años en curso.

La violencia estalló en una manifestación a la que asistieron cientos de personas, muchas de ellas vestidas de negro y ondeando banderas, para pedir políticas de asilo más estrictas.

Las elecciones generales del 29 de octubre fueron convocadas después de que el legislador anti-Islam Geert Wilders retiró a su partido de la coalición gobernante en una disputa sobre medidas para controlar la migración.

En un comunicado, Wilders condenó a los alborotadores por bloquear una autopista y atacar a la policía, calificándolos de “idiotas” y “escoria”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.