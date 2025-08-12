FOTO: Líderes de la UE piden a Trump que defienda la seguridad de Europa en su cumbre con Putin

BRUSELAS (AP) — Los líderes de la Unión Europea hicieron un llamado el martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que defienda sus intereses de seguridad en una cumbre clave con su homólogo ruso, Vladímir Putin, a finales de semana en relación con la guerra en Ucrania.

Los europeos expresaron su desesperación por ejercer cierta influencia sobre la reunión del viernes, de la que han sido excluidos. Aún no se aclaró si Ucrania participará. Trump manifestó que deseaba ver si Putin se planteaba seriamente poner fin a una guerra que ya se encontraba en su cuarto año.

Sin embargo, Trump decepcionó a los aliados de Washington en Europa al declarar que Ucrania debería ceder parte de su territorio actualmente en manos de Rusia. También mencionó que Moscú debe aceptar intercambios de tierras, aunque no se definió qué podría entregar Putin.

Los europeos y Ucrania temían que Putin, quien había librado la mayor guerra terrestre en Europa desde 1945 y había utilizado el poder energético de Rusia para intentar intimidar a la UE, pudiera obtener concesiones favorables y establecer los lineamientos de un acuerdo de paz sin su participación.

En un comunicado a primera hora del martes, los líderes del bloque expresaron que “acogen con satisfacción los esfuerzos del presidente Trump para poner fin a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”. Sin embargo, enfatizaron que “el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania”.

“Una paz justa y duradera que traiga estabilidad y seguridad debe respetar el derecho internacional, incluidos los principios de independencia, soberanía, integridad territorial y que las fronteras internacionales no deben cambiarse por la fuerza”, apuntaron.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, rechazó la idea de que Ucrania deba comprometerse a ceder territorio para asegurar un alto el fuego. Rusia mantenía un frágil control sobre cuatro regiones del país, dos en el este y dos en el sur.

Los países europeos temen que Putin dirija su mirada a uno de ellos si logra una victoria en Ucrania.

El lunes, Trump repitió que “habrá algunos intercambios de territorios” y señaló que esto implicaría “algunas cosas malas para ambos”, Kiev y Moscú. Su rehabilitación pública de Putin —un paria en la mayor parte de Europa— inquietó a los partidarios de Ucrania.

Trump también criticó a Zelenskyy, afirmando que el líder había estado en el poder durante toda la guerra y que “no había pasado nada” durante ese tiempo. Lo comparó con la situación de Putin, quien ha ejercido el poder sin oposición en Rusia durante décadas.

No se aclaró si los europeos se sintieron inquietos por la afirmación de Trump de que viajaría a Rusia el viernes para reunirse con Putin. La cumbre se celebrarían en el estado estadounidense de Alaska, que fue colonizado por Rusia en el siglo XVIII hasta que el zar Alejandro II lo vendió a Estados Unidos en un acuerdo territorial en 1867.

Los europeos realizarían un nuevo intento para atraer a Trump a la causa de Ucrania el miércoles en reuniones virtuales convocadas por el canciller de Alemania, Friedrich Merz. Trump no confirmó su participación, pero indicó que “voy a recabar las ideas de todos” antes de reunirse con Putin.

El comunicado del martes también buscó destacar la unidad europea. No obstante, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien es el aliado más cercano de Putin en Europa y ha intentado bloquear el apoyo de Bruselas a Kiev, no respaldó el comunicado, siendo el único de los 27 líderes que se negó a hacerlo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.