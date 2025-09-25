En vivo

Mundo

Líder del crimen organizado limeño fue capturado en Paraguay por la Policía peruana

La Policía de Perú confirmó la captura de Erick Moreno, líder criminal buscado por extorsiones en Lima, quien fue detenido en San Lorenzo tras tres meses de cooperación con Paraguay.

25/09/2025 | 00:37Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

LIMA (AP) — Un ciudadano peruano buscado por ser el líder del crimen organizado en la capital de Perú, en especial las extorsiones, fue capturado en una ciudad de Paraguay, informó el miércoles la policía peruana.

En un comunicado publicado en redes sociales, la policía indicó que Erick Moreno, de 33 años, apodado “el Monstruo”, fue atrapado tras un trabajo conjunto de la policía paraguaya y peruana. Moreno fue detenido en la ciudad paraguaya de San Lorenzo, a 16 kilómetros (10 millas) al sur de Asunción.

El ministro del Interior de Perú, Carlos Malaver, dijo a la radio local RPP que la captura se logró tras la cooperación durante tres meses entre las divisiones policiales de crimen organizado de Perú y Paraguay. Dijo que se siguió la ruta del dinero y se congelaron las cuentas bancarias de Moreno para aislarlo.

En un video emitido por las televisoras peruanas se observó a más de una decena de policías paraguayos ingresando con pistolas en mano a una casa de San Lorenzo y deteniendo a Moreno, quien se había dejado el cabello largo para modificar su apariencia.

Las autoridades peruanas ofrecían más de 142.000 dólares por su captura. En 2023, Moreno fue condenado en ausencia por un tribunal de Lima a 32 años de prisión por secuestro, homicidio y sicariato.

Perú tiene aprobadas cuatro extradiciones en contra de Moreno, dos en Brasil y otras dos en Paraguay para que pueda ser retornado y procesado por extorsión agravada y otros delitos.

Las extorsiones y los asesinatos se han incrementado en Perú en los últimos años. De acuerdo a datos de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, el 80% de las empresas de transporte público en Lima pagan a extorsionadores para poder trabajar y evitar ser objeto de crímenes.

Según datos oficiales, las denuncias por extorsión entre enero y agosto sumaron 18.385 y constituyen un incremento de 29,3% respecto al mismo periodo de 2024. Entre enero y agosto hubo 1.511 asesinatos, 13% más que en el mismo periodo de 2024.

Lectura rápida

¿Quién fue capturado? Detenido fue Erick Moreno, líder del crimen organizado en Lima.

¿Dónde ocurrió la captura? En San Lorenzo, Paraguay.

¿Cuánto ofrecía Perú por su captura? Más de 142.000 dólares.

¿Qué delitos se le atribuyen? Secuestro, homicidio y sicariato, condenado a 32 años de prisión.

¿Cuál es la situación del crimen en Perú? Incremento de extorsiones y asesinatos en el país.

[Fuente: AP]

